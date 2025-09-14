泰國絲綢鄉黎逸府 家戶分工供應鏈相互依存盼永續

泰國黎逸府為農業大省，但因地形留不住水資源，旱季農業收入有限，泰國政府鼓勵發展泰絲、蘆葦墊等手工藝維持生計，家戶間分工形成完整供應鏈，成為相互依存的生活方式，當地泰絲更獲得泰國公主青睞。

受到日本「一村一品」運動啟發，泰國政府實行「一鄉一特產」（One Tambon One Product，OTOP）政策振興地方經濟，鼓勵提升在地商品品質以及行銷，並在各鄉鎮選出一項商品，再評選「OTOP星級商品」，運用中央及地方資源推銷星級商品。

除了技術輔導以及給予社區發展團體補助，泰國政府也舉辦OTOP商品比賽，獲選3星到5星的商品得以到主要城市參加商展，與國際買家接觸。而輔導OTOP商品的民間團體同時發展體驗文化活動，加值成為觀光產業一環。

中央社應泰國貿易經濟辦事處邀請造訪以泰絲（Thai silk）聞名的泰國黎逸府（Roi Et），12日上午來到素旺那蓬縣（Suwannaphumi）參訪泰絲工作坊，而該縣出產的泰絲不僅是「OTOP星級商品」，希里萬瓦里公主（Princess Sirivannavari Nariratana）也將親自設計的圖案交由該區工作坊製作。

素旺那蓬縣家家戶戶都製作泰絲，有的負責養蠶及繅絲，有的負責織造，也有的負責染整，完整供應鏈讓各家戶受惠於泰絲帶來的經濟利益。為了參訪完整製程，黎逸府省府官員、縣府官員以及媒體團成員，都搭上當地居民改裝的鐵牛車穿梭各家。

黎逸府副省長杜瑞松（Phichaiya Turasong）受訪時表示，素旺那蓬縣主要產業是農業，但旱季休耕期多是依賴泰絲維持固定收入，也讓女性能走向經濟自主，省政府透過補助或技術指導讓各家戶都能擁有製絲能力，同時保存當地文化。

素旺那蓬縣的泰絲不僅要求在地生產，也希望能做到全天然。製絲工作坊的織者受訪時說，雖然化學染料的色艷持久，而泥土、樹皮、果實等天然材料做成的染料成色較柔和，對環境及織者也較友善。

OTOP政策支持的不只是地方經濟，記者同日下午來到塔瓦武里縣（Thawat Buri），民間團體MuangmaiBatik提供蠟染課程訓練職能，也幫助患有亞斯伯格症候群或是聽障的孩子提升注意力，同時對外開放體驗課程，營收捐回民團進行職訓。

Muangmai Batik創辦人蘇帝撒（Torsak Sutthisa）原為退休美術老師，他分享道，原是要避免失智才教蠟染，沒想到工作坊不僅開了咖啡廳，還可以讓學員住在工作坊，沉浸在蠟染的冥想空間，工作坊也會讓其他在地商品擺攤販售。

蘇帝撒以蠟油在泰絲描上圖樣輪廓，再由學徒上色，疊畫色彩展現圖樣層次，由於蘇帝撒以蠟油畫下的每一筆都將在泰絲上留白，絲毫不能失手，連政府部門都找上門委託創作；此外，與泰絲業者有志一同，蘇帝撒堅持使用黎逸府在地產品。

然而，並非所有參加OTOP的團體都一帆風順。記者13日上午來到色拉蓬縣（Selaphum）的那桑區（NaSaeng），該區同樣以農業為主，但副業蘆葦及藺草工藝品製作也逐漸成為那桑區重要一環，商品從蘆葦墊拓展到手提包、牙籤罐套等，但未取得3星級以上認證，無法參加商展。

與前述兩項商品雷同，那桑區家戶在蘆葦及藺草製品也是各有分工，有家戶負責撥皮、曬乾以及染色，另有家戶負責編織，隨處可見民眾在自家庭院編織蘆葦墊，小狗在半成品下乘涼，而黎逸府作為泰國多牛之省，也可以見到牛隻在織布機旁乘涼。

黎逸府省政府社區發展部門主任汪盧芮（Ranee Wongloon）受訪時指出，那桑區遇到的困難一是產品製造時間跟售價不成比例，大張蘆葦墊一張僅賣泰銖50元，因此政府正輔導製造時間短、單價高的產品，另一困難則是苦無通路。