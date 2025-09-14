22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

南韓政府14日公布最新數據，推估2025年南韓人均GDP為3萬7430美元（約台幣114萬），將落後台灣的3萬8066美元（約台幣116萬）。這將是南韓自2003年超越台灣以來，雙方人均GDP排名時隔22年再度逆轉。專家分析，台灣受惠於半導體出口帶動經濟快速增長，而南韓則受制於經濟停滯與韓元疲弱，差距因而提前拉近，台灣更有望在2026年率先突破4萬美元門檻。

根據南韓官方與台灣主計總處的統計，今年台灣人均GDP估計達3萬8066美元，高於南韓的3萬7430美元。原本市場預期台灣最快要到2026年才會反超，但由於南韓經濟表現不振，台灣追趕腳步加速，使逆轉提前一年發生。

過去兩國差距一度擴大。2003年，南韓人均GDP達1萬5211美元，首度超越台灣的1萬4041美元；2018年雙方差距更接近1萬美元。但近年台灣憑藉晶片與科技產業出口崛起，快速縮小與南韓的差距。到2024年，南韓人均GDP為3萬5129美元，台灣則達3萬3437美元，差距已明顯收斂。

分析指出，台灣今年強勁的追趕動能，主要來自出口與科技產業表現亮眼。第2季實質GDP年增率達8.01%，創2021年以來新高，使主計總處將全年成長率預測自3.10%上調至4.45%；即便明年成長率回落至2.81%，仍顯示出經濟韌性。相較之下，南韓第2季僅季增0.7%、年增率僅0.6%，台韓差距愈加明顯。

朝鮮日報報導，野村證券經濟學家朴正宇（音譯）分析，台灣科技企業在全球AI浪潮中居於關鍵位置，並同步加碼國內投資，使潛在經濟成長率有望長期維持在3%以上。相較之下，南韓潛在成長率已降至2%以下，雙方的差距恐將進一步擴大。