快訊

AI摘要吃掉點閱率？《滾石》出版商怒告Google「偷新聞」衝擊收益

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國出版商潘世奇媒體公司12日對谷歌提出反壟斷訴訟，指控其搜尋頁面頂端的人工智慧摘要未經授權使用報導內容，導致網站流量與收益大幅下滑。路透
華爾街日報報導，美國知名雜誌《滾石》、《好萊塢報導》的出版商潘世奇媒體公司（Penske Media）12日對谷歌（Google）提出反壟斷訴訟，指控其搜尋頁面頂端的人工智慧摘要（AI Overviews）未經授權即使用潘世奇公司旗下刊物的報導內容，導致那些刊物網站流量與收益大幅下滑。這是美國首家大型新聞媒體對谷歌AI摘要提告。

潘世奇媒體12日晚間在華盛頓特區聯邦地方法院提告，該法院去年曾裁定谷歌在網路搜尋市場具有非法壟斷地位。潘世奇媒體指出，約2成包含自家網站連結的搜尋結果同時附帶AI摘要，而且比例持續上升；而其網站透過導購連結獲得的收益，自2024年底以來已下跌1/3。

谷歌發言人卡斯塔涅達（José Castañeda）回應表示，AI摘要能將流量導向更多元的網站，「每天仍為全網帶來數十億次點擊」，並強調AI摘要附帶的點擊「品質更高」，用戶停留時間更長。他並批評這起訴訟「毫無根據」。

潘世奇媒體則反駁，谷歌未向出版商支付任何補償，卻強迫其內容成為AI訓練與生成素材，讓出版商進退兩難：若阻止谷歌抓取內容等於自斷生路；若任其使用，則進一步壓縮自身流量與營收。

訴訟文件要求法院對谷歌頒布永久禁令，並索取未公開金額的賠償。參與訴訟的有《告示牌》、《綜藝》等潘世奇媒體旗下共13家刊物。

有多家媒體對企業的AI應用提告，包括紐約時報控告OpenAI與微軟，華爾街日報與紐約郵報控告 Perplexity。部分科技公司則選擇與新聞機構簽訂授權協議，例如華爾街日報母公司新聞集團（News Corp）與OpenAI、亞馬遜與紐約時報，但谷歌迄今未與任何媒體達成協議。

AI 網站 Google 紐約時報 華爾街日報

