貝萊德擬投資英資料中心

貝萊德（BlackRock）計劃向英國資料中心市場注入5億英鎊（7億美元），做為執行長芬克本周隨美國總統川普前往英國進行國是訪問的投資承諾。

貝萊德最近買下倫敦東邊一個地點，與資料中心營運商Gravity Edge進行新的創投合作。

貝萊德不動產部門全球共同主管穆勒博爾哈在一場媒體的訪談中表示，雙方結盟，取名「數位重力夥伴」（Digital Gravity Partners）的創投方案，計劃收購既有的、未被充分利用的資料中心。

貝萊德的策略是，先期投入1億英鎊，投資於較小型的或已經存在的資料中心，優化算力後，可能轉賣給潛在客戶。這與其他部分投資者一開始就瞄準大客戶，開發大型資料中心的做法不同。因為從頭建設大型資料中心，往往要耗費數十億的資本支出。

全球最大的幾個投資者，現在都蜂擁到資料中心，押注人工智慧（AI）被各界採用後，資料中心市場將迎來快速成長，因為運行AI需要這樣的基礎建設。

多個全球最大的另類資產管理公司也積極追求又大又新的設施，要滿足亞馬遜、微軟、Google這些超級大戶的需求。