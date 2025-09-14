快訊

財劃法「鴻門宴」…政院不提修法版本 責任全推藍白

傳統圓環成交通事故溫床 現代或渦輪圓環成主流

貝萊德擬投資英資料中心

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

貝萊德（BlackRock）計劃向英國資料中心市場注入5億英鎊（7億美元），做為執行長芬克本周隨美國總統川普前往英國進行國是訪問的投資承諾。

貝萊德最近買下倫敦東邊一個地點，與資料中心營運商Gravity Edge進行新的創投合作。

貝萊德不動產部門全球共同主管穆勒博爾哈在一場媒體的訪談中表示，雙方結盟，取名「數位重力夥伴」（Digital Gravity Partners）的創投方案，計劃收購既有的、未被充分利用的資料中心。

貝萊德的策略是，先期投入1億英鎊，投資於較小型的或已經存在的資料中心，優化算力後，可能轉賣給潛在客戶。這與其他部分投資者一開始就瞄準大客戶，開發大型資料中心的做法不同。因為從頭建設大型資料中心，往往要耗費數十億的資本支出。

全球最大的幾個投資者，現在都蜂擁到資料中心，押注人工智慧（AI）被各界採用後，資料中心市場將迎來快速成長，因為運行AI需要這樣的基礎建設。

多個全球最大的另類資產管理公司也積極追求又大又新的設施，要滿足亞馬遜、微軟、Google這些超級大戶的需求。

客戶 英國

延伸閱讀

英國巡防艦通過台海 英國國防部：完全遵守國際法

美大型龍頭股 看多

趨勢觀察／貝萊德聯席投資總監沈宇青 三大核心 打造投資優勢

貝萊德曾評台市場風險高...謝宛芝用700天化解質疑 催動資產管理龍頭在台首發ETF？

相關新聞

那指、費半創高 本周還有看頭…投資人押注Fed降息將推升行情

那斯達克綜合指數和費城半導體指數上周五（12日）雙雙收在歷史新高，投資人押注Fed降息將進一步推升行情。

超級央行周 Fed估降息1碼…日、英可能按兵不動

「超級央行周」本周登場，包含美國、英國、日本、台灣等逾十個主要國家央行，都將在未來一周公布利率決策。各界預期，美聯準會（...

OpenAI太燒錢 大砍微軟分潤…凸顯大投資下面臨資金壓力

OpenAI近來大肆揮霍，不只承諾每年斥資約600億美元向甲骨文（Oracle）採購運算能力，還傳出將砸下100億美元向...

美將23家大陸實體列黑名單 將嚴格出口管制…北京強烈反彈

在北京證實大陸國務院副總理何立峰今（14）日將率團前往西班牙與美方展開新一輪經貿會談後，美國商務部工業暨安全局（BIS）...

法國債信評等 惠譽降至A+…政壇動盪外資心慌慌

國際信評機構惠譽（Fitch）12日以政治危機和債務膨脹為由，將法國主權債信評等降至該國史上最低，並警告政府一再垮台的動...

貝萊德擬投資英資料中心

貝萊德（BlackRock）計劃向英國資料中心市場注入5億英鎊（7億美元），做為執行長芬克本周隨美國總統川普前往英國進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。