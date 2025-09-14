蘋果CEO庫克談6,000億美元投資 攜台積電增美國製晶片

蘋果公司執行長庫克12日接受CNBC名嘴克雷默訪問，暢談如何實踐投資6,000億美元在美國製造的承諾，並強調蘋果投資在美國生產半導體的重要性。

庫克說：「把半導體供應鏈這端與那端串連起來，讓它遍布全球，可以貢獻很多。我再怎麼強調此事的重要性、以及那將為我們增值多少，都不為過。」

蘋果已表示未來四年將斥資6,000億美元在美國製造，包括在iPhone及Apple Watch蓋板玻璃供應商康寧（Corning）的肯塔基廠投資25億美元，擴大雙方合作。蘋果也表示，將與眾多不同公司協力提高國內半導體生產，合作對象包括台積電（2330）、德儀（TI）和應用材料（Applied Materials）。

庫克說，蘋果已「在全美各地與9,000家不同夥伴有生意往來」，「與這些供應商合作的足跡遍布全美50州」，並已創造45萬個工作，並對今年能進一步提高到6,000億美元的水準引以為傲。

蘋果也採取行動訓練更多製造業員工，上月更在底特律啟用製造學院。蘋果在介紹這項新培訓計畫的新聞稿中指出，將邀請全美中小企業參與，協助美國公司落實人工智慧（AI）與智慧型製造技術，轉型至先進製造。

庫克表示，蘋果提高國內製造的努力獲川普政府力挺。美國總統川普上月表示，他將對進口半導體與晶片加徵100%關稅，但「在美國製造」的公司，例如蘋果，得以豁免。