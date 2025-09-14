法國債信評等 惠譽降至A+…政壇動盪外資心慌慌

國際信評機構惠譽（Fitch）12日以政治危機和債務膨脹為由，將法國主權債信評等降至該國史上最低，並警告政府一再垮台的動盪，使法國減債陷入長期苦戰。

惠譽把法國債信從「AA-」降為「A+」，只比垃圾債高六級，在主要發債國中名列倒數。惠譽表示，法國政局動盪，削減預算赤字的能力備受質疑。降評後，法國債信展望「穩定」。

惠譽說：「法國公共債務日增，在不導致公共財政惡化的情況下，因應新衝擊的能力受限。」

法國總理貝魯的少數政府因440億歐元（520億美元）財政撙節方案不獲支持，未通過國會信任投票，成為一年來第二位因未能修補財政下台的總理。總統馬克宏已任命勒克努為新總理，可望與左翼議員合推折衷版預算案，成功前提是必須縮小減赤目標。

惠譽指出，國會表決結果「凸顯國內政局分裂和兩極化加劇」，使貝魯在2029年將赤字降到國內生產毛額（GDP）3%的目標難以達成。

法國去年稅收估計失準，赤字占GDP比率達5.8%，遠高於歐盟的3%上限。法國政府預估，今年底前赤字可望降到5.4%。

但惠譽預測，法國2026/2027年度赤字占GDP比率仍將高於5%，且政治僵局可能持續到2027年總統大選後。

法國借貸成本升到歐債危機以來最高，基準的10年期公債殖利率在貝魯下台前升破3.6%，之後降到3.49%。法國公債與德國公債的利差擴大到大約0.8個百分點，明顯高於往年危機後水準。

新冠肺炎疫情期間和俄烏戰爭爆發後，法國政府大舉擴大公共支出協助企業和家庭，是導致如今預算赤字嚴重的主因。馬克宏給企業主、不動產擁有人和富人減稅，也造成稅收減少。

惠譽另提到，法國長久來削減社福支出不力，至今這項支出仍高達32%的GDP，比歐盟平均值26%高出甚多。提高國防支出的展望，也使公共財政進一步承受壓力。