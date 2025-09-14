OpenAI太燒錢 大砍微軟分潤…凸顯大投資下面臨資金壓力

OpenAI近來大肆揮霍，不只承諾每年斥資約600億美元向甲骨文（Oracle）採購運算能力，還傳出將砸下100億美元向博通採購客製化晶片，但錢從哪來仍是未知數，資金挑戰已讓該公司雄心壯志蒙上陰影。OpenAI據傳將削減分給合作夥伴微軟的營收，就凸顯這家新創公司的資金壓力。

科技媒體The Information報導，微軟原本直到2030年都享有分到OpenAI兩成營收的權利，但OpenAI如今預估十年結束時這個比率將降至8%左右，該公司營收將因此額外增加500多億美元。報導也指出，針對OpenAI向微軟租伺服器必須支付的租金，兩家公司已展開協商。

隨著OpenAI與甲骨文和博通的協議近來先後曝光，OpenAI如今必須在未來十年花費數千億美元，額外進帳500多億美元不無小補。OpenAI據傳目前每年虧損數十億美元，虧損短期還可能加速，執行長奧特曼去年秋季向投資人表示，2029年前OpenAI累計將虧損440億美元。

美國媒體報導，OpenAI近三年前推出ChatGPT以來一直把命運寄託於一種信念，即企業和消費者人工智慧（AI）支出未來數年將呈現爆炸式成長，但這種前景面臨的不確定性似乎不斷上升。Menlo Ventures最近的研究顯示，花錢使用AI服務的消費者只占3%左右，總支出約120億美元。另據麥肯錫（McKinsey）6月調查結果，八成企業宣稱採用AI產品未明顯影響獲利。

引領AI發展的企業高階主管、投資人和研究員大多認為AI最終將顛覆全球幾乎所有產業，但許多人也已開始察覺，從中獲利將是更棘手挑戰。聚焦於AI的創投業者Link Ventures創辦人布朗丁（Dave Blundin）表示，AI革命是人類歷史上最能改變世界樣貌的事件，但許多企業和投資人會賠錢。

奧特曼上月也在一場晚宴上，把AI投資熱潮拿來與網路泡沫時代比較，警告一些AI新創公司和投資人會賠錢，但認為OpenAI不是其中之一。許多OpenAI投資人也認為沒什麼值得擔心的理由，相信AI仍處於萌芽階段。

另外，OpenAI於12日推出了一項名為「OpenAI Grove」的新計畫，對象是尚未有具體想法到種子輪階段前的科技新創，目前已開始接受申請。