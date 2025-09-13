Fed本月將面臨流動性考驗 QT恐受顯著影響

對美國聯準會（Fed）而言，9月剩餘的日子可能對其縮減龐大債券持有量的努力相當關鍵，也將考驗它的流動性工具。

金融市場15日將迎來一個納稅與公債標售結算日，可能壓縮市場流動性、推升短期利率。9月底也同時是一個月份和季度的結束，幾乎確定會對市場造成壓力，也可能令大量現金短暫湧入Fed帳戶。Fed也幾乎肯定會在17日降息，恐加劇市場波動性。

本月事件可能顯著影響Fed透過量化緊縮（QT）縮減資產負債表的後續努力，而這將取決於貨幣市場所承受的壓力。

市場參與者高度關注9月的流動性事件，因為在2019年的同個月份，另一輪QT因無預警的流動性短缺而被迫中止。管理短期市場流動性對Fed至關緊要，因為這是將短期利率維持在與聯邦公開市場委員會（FOMC）設定的方向一致的方法。

貨幣市場將面臨多大的壓力，Fed又會如何應對，仍存在相當大的不確定性。而隨著合格機溝停泊在Fed附賣回機制的現金幾乎歸零，這個問題變得更加緊迫。

Fed的附賣回機制被視為衡量市場過剩流動性的指標。Fed在疫情期間為了穩定市場而購債，並提出刺激方案，使其資產負債表膨脹逾倍至9兆美元，流動性大增。

Fed在2022年啟動QT後，成功縮表，附賣回機制也在12日由2022年底2.6兆美元的高點，降至170億美元。然而，Fed每月仍允許多達50億美元的公債和350億美元的房貸抵押證券到期，且不再續買，QT如今預料將開始侵蝕原本穩定的銀行準備金，進而提高流動性可能迅速短缺的風險。

Fed官員曾說，QT仍有空間繼續推進，目前也沒有什麼市場流動性緊縮的跡象。官員也提到，Fed有常設附買回機制（SRF），該機制讓銀行得以迅速將公債轉換成現金，是因應暫時性現金管理挑戰的關鍵緩衝工具。

但Fed的挑戰在於，這個機制迄今僅有幾次規模相對較小的使用紀錄，不清楚在需求真正激增時，會如何表現。這個情況很有可能在月底前發生。

紐約聯邦準備銀行官員也提醒市場，Fed仍可動用較傳統的流動性工具，例如透過臨時介入的方式實際借債。這曾是Fed管理流動性的主要手段之一。