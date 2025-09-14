「瘋狂獨角獸」原型李發順喊愛台灣 讚台食品科技強

泰劇「瘋狂獨角獸」6月在Netflix上架後廣受好評，主角原型、泰國快遞巨頭Flash創辦人李發順今晚受邀出席泰國青商會論壇，分享創業歷程，他提及幼時在僑校深受台灣幫助，對此表示感激，並透露今年曾赴台考察，對成熟的食品技術印象深刻。

泰劇「瘋狂獨角獸」在Netflix上獲好評，劇情描述泰國快遞新創公司老闆的創業歷程，主角是出生貧寒的鄉下小伙子，因看準商機創業，卻被有錢的合夥人背叛，而展開商業復仇計畫，最終成功打造泰國首家獨角獸公司。

「瘋狂獨角獸」的原型人物是快遞巨頭Flash創辦人李發順（Komsan Lee），他今晚受泰國青商會和虎尾科大的邀請，出席在曼谷舉行的跨國青年創業論壇，也是首次以中文公開對外分享他的創業歷程。

據曼谷郵報（Bangkok Post）網站，今年33歲的李發順是泰國第三代華裔，出生於清萊地區的一個貧困家庭，年幼時因常隨父母出差，便對貿易與商業產生興趣。

李發順2017年創立了Flash快遞集團，2021年成為泰國首家獨角獸企業。

如同「瘋狂獨角獸」劇中主角，李發順在論壇上操著一口流利中文，他透露，自己小時候就讀僑校，深受來自台灣老師的幫助，因此對台灣心懷感激。

論壇後，李發順向中央社補充，他從小在清萊農村長大，並就讀光復中學，當時該校從校舍到教材都是由台灣贊助，也讓他因此有機會學習中文。他說：「就讀光復中學使我能接觸到更多機會，也改變了我的生活。」

李發順認為，自己虧欠台灣，因為當年他的老師都來自台灣，他們不辭辛勞到山上教書讓他們得以受教育並開闊眼界，如今李發順成為一名成功企業家，他對台灣表示感謝，還大呼「很愛台灣」。

李發順在論壇上也分享Flash成為泰國首家獨角獸企業後的感慨，他說，成為獨角獸後，公司內部員工出現傲慢態度，因此他持續提醒同事要忘掉「獨角獸」的標籤，回到企業核心價值與奮鬥精神。

他強調公司團隊的重要性，認為團隊是企業本質，並指出，東南亞的企業家常缺乏野心，賺錢後容易迷失急於享樂，而難以看到市場中的更大機會。

李發順也談及公司開拓海外市場所面臨的挑戰，並舉菲律賓和馬來西亞為例，指菲律賓市場治安風險高，但因網路用戶多、物流成本相對合理，因此仍能成功拓展業務；但在大馬，卻因人才流動與團隊分散等原因，至今仍面臨虧損。

他強調，進軍「困難但正確的市場」才是策略，建議企業可從先從周邊熟悉的市場練兵，再逐步拓展到其他國家。

另外，李發順也透露，上半年曾到台灣考察，發現台灣的食品和科技品牌具有進入泰國市場的極大潛力，能在此創造新品牌或新商機。

他對中央社表示，台灣有國際化的團隊，且台灣的企業家都非常專業，並說，若有台灣企業到泰國投資或拓展市場，很願意與他們一起合作。

李發順今晚在曼谷的演講，吸引上百名台商參與。駐泰國代表藍夏禮、副代表董思齊，泰國台商聯合總會長陳漢川、永遠名譽總會長郭修敏、青商會會長黃啟碩、泰國台灣會館主席張玲琴和世界華人工商婦女協會會長張愛玲也出席論壇。