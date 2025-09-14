美將23家大陸實體列黑名單 將嚴格出口管制…北京強烈反彈

在北京證實大陸國務院副總理何立峰今（14）日將率團前往西班牙與美方展開新一輪經貿會談後，美國商務部工業暨安全局（BIS）公告，將23家大陸企業和組織增列至「實體清單」，進行嚴格出口管制，引發北京強烈反彈。

大陸商務部昨晚透過新聞稿質問，中美14日就將在西班牙舉行經貿會談。美方此時對中國企業實施制裁，意欲何為？

針對美國財長貝森特近日將在西班牙馬德里與何立峰再度舉行會談，大陸商務部12日晚間透過新聞稿證實，經中美雙方商定，何立峰將於14日至17日率團赴西班牙與美方會談。雙方將討論美國單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等問題。

然就在中美即將再度展開經貿高層會談之際，BIS卻於北京時間13日公告將23家中國企業和單位增列至「實體清單」。BIS要求，任何受美國「出口管理條例」（EAR）管轄物項對這些企業出口時均需申請許可證，許可證申請將按「推定拒絕」原則審核，即原則上拒絕發放許可。

當中包括：中國科學院國家授時中心因被控獲取及試圖獲取美國原產物項，以支持中國軍事和國防相關的空間領域活動及量子技術能力發展而被列入「實體清單」。北京復旦微電子技術有限公司等企業，被控獲取和試圖獲取美國原產物品以支持中國軍事現代化，參與中國先進計算和積體電路製造及分銷行業。

上海復旦微電子被控涉及高性能計算（HPC）晶片生產，包括用於AI和其他軍民兩用應用晶片。BIS還將上海索辰信息科技納入「實體清單」，稱這些實體為中國軍工復合體中的關鍵客戶開發電腦輔助工程軟體。

此次被增列至「實體清單」的還有「上海復旦微電子（香港）有限公司（台灣）」。