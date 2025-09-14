超級央行周 Fed估降息1碼…日、英可能按兵不動

「超級央行周」本周登場，包含美國、英國、日本、台灣等逾十個主要國家央行，都將在未來一周公布利率決策。各界預期，美聯準會（Fed）將降息1碼，加拿大央行料將在17日降息1碼；日本銀行（央行）和英格蘭銀行（央行）料將按兵不動。

美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將在美東時間17日下午2時（台灣時間18日凌晨2時）公布最新利率決策，各界預期Fed將降息1碼（25個基點）。根據芝商所FedWatch工具，95%交易員認為本周將降息1碼，5%認為可能降2碼。

路透訪調107名經濟學者中，有105位預期Fed本周將調降利率1碼至4%-4.25%，將是今年首次調降。超過六成受訪者表示，未來一年更有可能出現通膨大幅攀升或通膨率和失業率同步急升情況。調查顯示，通膨率預料在至少2027年前，維持在Fed的2%目標以上，失業率將在目前的4.3%徘徊數年。

摩根士丹利（大摩）和德意志銀行12日預期，Fed將在9、10、12月會議中各降息25個基點。大摩說，目前市況為Fed創造出加快朝向中性利率政策移動空間。

日銀預期在19日按兵不動，維持利率在0.5%。日銀總裁植田和男可能會對持續的不確定性示警，理由是關稅還在對經濟產生作用。

市場則聚焦植田會後的記者會，關於央行最早何時恢復升息的訊息。日銀今年1月以來已暫停升息，多數受訪經濟學者預期，日銀年底前將再升息25個基點。

市場預期中國人民銀行（央行）不會隨美國腳步在短期內寬鬆貨幣政策，以避免助長股市升溫。但野村首席中國經濟學家陸挺表示，若市場出現調整，可能在未來幾周適度降息10個基點。

另據路透看到的文件，被指控房貸詐欺的Fed理事庫克，在數個文件中，將她位於亞特蘭大的房產申報為度假屋，而非川普政府宣稱的「首要住宅」。

此外，美國財長貝森特已和四位Fed主席人選完成面談，但遴選過程仍在進行中。據傳貝森特12日和貝萊德全球固定收益投資長李德（Rick Rieder）進行兩小時面談，後者成為下任主席熱門人選之一。