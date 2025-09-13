AI會帶飛經濟？先鋒預言兩種可能結局 買跌深價值股都穩贏科技股

紐約時報報導，先鋒集團（Vanguard）首席全球經濟學家戴維斯預言，未來數十年，將是人工智慧 （AI）與高齡化社會拔河的世界，而無論AI革命帶動經濟成長是成是敗，投資人若押注優質價值股穩贏。

AI與高齡化拔河 兩種可能結局

戴維斯依據先鋒專屬模型，評估未來數十年「人工智慧 vs.人口老化」可能導致的結果，最後得到兩種可能：

一、科技突破（不限於AI）促成生產力革命，改造人類工作方式，驅動快速的經濟成長並提高生活水準。先鋒估計這種情況發生的可能性約45%~50%。

二、AI令人失望，未能克服財政赤字升高、人口老化等阻撓成長的趨勢，導致通膨與成長停滯的經濟現實。先鋒估計這種結局發生的或然率約35%~45%。

戴維斯說：「有兩種可能路徑，但真正發生的只有一條。」

對投資人而言，投資分散化，加上選股稍稍偏向物美價廉的價值股，可以保護投資組合，即使AI大獲成功亦然。他說：「你不必選邊，也不必當烈士。」

針對採用大盤指數基金且只持有美股的投資人，先鋒的模型分別預測在上述兩種情境下，2026年至2035年的年化報酬率如下：

--在「AI成功改造經濟」的樂觀情境下，投資美股大勝美價。標普500指數年化報酬率估計可達9.8%，輕鬆擊敗美國10年期公債的3.9%。

--在「赤字宰制」下的世界，股市將遭遇悲慘的十年，期間債券表現輾壓股票，10年期美債年化報酬率估計可達6.5%，完勝標普500的2.3%。

兩條路分歧 但殊途同歸

經濟和市場預測只能參考，不可盡信。但先鋒研究最令人眼睛一亮的是：推薦價值股。

「價值股」泛指支持者認定實際價值遠超過市價者。或許是物美價廉的股票，但也可能有充分理由讓股價低廉，從來就漲不動。

「成長股」標榜未來獲利前景亮麗，但目前盈餘表現通常比其他股票遜色。

大致而言，科技股常被歸類為成長股；價值股通常包括銀行、公用事業、消費品、化石燃料能源，以及一些醫療保健公司。

成長股過去數十年表現強過價值股，所以建議增持價值股可說是反向操作。FactSet的數據顯示，過去20年來（截至9月9日），標普500價值股指數年化報酬率為8.5%，不如標普500成長股指數的12.5%和標普500指數的10.8%。

為何價值股都將勝出？

戴維斯認為，無論發生哪一種情況，押寶價值股都是好主意。

--如果AI成功帶動生產力飛升，所得和生活水準隨之提升，創造了嶄新的經濟。在這種情況下，受益最多的顯然是科技公司，例如Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達（Nvidia）、甲骨文（Oracle）和博通（Broadcom）。問題是，這些AI受惠股早已人盡皆知，股價也已高聳入雲，充分反映眾人對AI成功的預期。因此，押注這些公司，或許並非最佳選擇。

如果AI果真這麼成功，帶來的效益肯定會滲透至整個經濟，讓其他運用AI提高生產力的各行各業也雨露均霑，那麼，最大的贏家可能另有其股。比如說？先鋒標普500價值股ETF包含：埃克森美孚、雪佛龍、寶鹼（P&G）、波克夏（Berkshire Hathaway）、嬌生（J&J）、摩根大通等。

--如果AI不足以壓制深層的經濟問題，例如債務水準升高、經濟成長減緩、人口高齡化、全球貿易壁壘愈築愈高等挑戰，導致利率升高和股市報酬下降的結果。若是如此，戴維斯警告，美股可能面臨「失落的十年」。

在這種展望較晦暗的世界，股票估值必將從雲端墜落地面，成長股將摔得最重，股價低廉但仍交出獲利的價值股將揚眉吐氣。

戴維斯說：「如果你悲觀看待AI，認為只是吹噓，那很簡單。」若這種判斷事後證明正確，科技股現在估值顯然高估，應該改押注價值股。

無論如何，古早的「分散投資」智慧依然適用。懷抱最佳希望，同時分散押注。