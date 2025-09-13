快訊

具戰略意義 海軍萬噸級磐石軍艦泊靠太平島碼頭首曝光

客訴買到發霉月餅 微熱山丘道歉「停止生產並退費」

向北約喊話！川普揚言將對俄國「實施重大制裁」 籲對大陸徵收高關稅

AI會帶飛經濟？先鋒預言兩種可能結局 買跌深價值股都穩贏科技股

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
先鋒集團經濟學家戴維斯預言，未來將是人工智慧 （AI）與高齡化社會拔河的世界，無論AI革命能否驅動經濟快速成長，押注優質價值股穩操勝券。圖／路透
先鋒集團經濟學家戴維斯預言，未來將是人工智慧 （AI）與高齡化社會拔河的世界，無論AI革命能否驅動經濟快速成長，押注優質價值股穩操勝券。圖／路透

紐約時報報導，先鋒集團（Vanguard）首席全球經濟學家戴維斯預言，未來數十年，將是人工智慧 （AI）與高齡化社會拔河的世界，而無論AI革命帶動經濟成長是成是敗，投資人若押注優質價值股穩贏。

AI與高齡化拔河 兩種可能結局

戴維斯依據先鋒專屬模型，評估未來數十年「人工智慧 vs.人口老化」可能導致的結果，最後得到兩種可能：

一、科技突破（不限於AI）促成生產力革命，改造人類工作方式，驅動快速的經濟成長並提高生活水準。先鋒估計這種情況發生的可能性約45%~50%。

二、AI令人失望，未能克服財政赤字升高、人口老化等阻撓成長的趨勢，導致通膨與成長停滯的經濟現實。先鋒估計這種結局發生的或然率約35%~45%。

戴維斯說：「有兩種可能路徑，但真正發生的只有一條。」

對投資人而言，投資分散化，加上選股稍稍偏向物美價廉的價值股，可以保護投資組合，即使AI大獲成功亦然。他說：「你不必選邊，也不必當烈士。」

針對採用大盤指數基金且只持有美股的投資人，先鋒的模型分別預測在上述兩種情境下，2026年至2035年的年化報酬率如下：

--在「AI成功改造經濟」的樂觀情境下，投資美股大勝美價。標普500指數年化報酬率估計可達9.8%，輕鬆擊敗美國10年期公債的3.9%。

--在「赤字宰制」下的世界，股市將遭遇悲慘的十年，期間債券表現輾壓股票，10年期美債年化報酬率估計可達6.5%，完勝標普500的2.3%。

兩條路分歧 但殊途同歸

經濟和市場預測只能參考，不可盡信。但先鋒研究最令人眼睛一亮的是：推薦價值股。

「價值股」泛指支持者認定實際價值遠超過市價者。或許是物美價廉的股票，但也可能有充分理由讓股價低廉，從來就漲不動。

「成長股」標榜未來獲利前景亮麗，但目前盈餘表現通常比其他股票遜色。

大致而言，科技股常被歸類為成長股；價值股通常包括銀行、公用事業、消費品、化石燃料能源，以及一些醫療保健公司。

成長股過去數十年表現強過價值股，所以建議增持價值股可說是反向操作。FactSet的數據顯示，過去20年來（截至9月9日），標普500價值股指數年化報酬率為8.5%，不如標普500成長股指數的12.5%和標普500指數的10.8%。

為何價值股都將勝出？

戴維斯認為，無論發生哪一種情況，押寶價值股都是好主意。

--如果AI成功帶動生產力飛升，所得和生活水準隨之提升，創造了嶄新的經濟。在這種情況下，受益最多的顯然是科技公司，例如Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達（Nvidia）、甲骨文（Oracle）和博通（Broadcom）。問題是，這些AI受惠股早已人盡皆知，股價也已高聳入雲，充分反映眾人對AI成功的預期。因此，押注這些公司，或許並非最佳選擇。

如果AI果真這麼成功，帶來的效益肯定會滲透至整個經濟，讓其他運用AI提高生產力的各行各業也雨露均霑，那麼，最大的贏家可能另有其股。比如說？先鋒標普500價值股ETF包含：埃克森美孚、雪佛龍、寶鹼（P&G）、波克夏（Berkshire Hathaway）、嬌生（J&J）、摩根大通等。

--如果AI不足以壓制深層的經濟問題，例如債務水準升高、經濟成長減緩、人口高齡化、全球貿易壁壘愈築愈高等挑戰，導致利率升高和股市報酬下降的結果。若是如此，戴維斯警告，美股可能面臨「失落的十年」。

在這種展望較晦暗的世界，股票估值必將從雲端墜落地面，成長股將摔得最重，股價低廉但仍交出獲利的價值股將揚眉吐氣。

戴維斯說：「如果你悲觀看待AI，認為只是吹噓，那很簡單。」若這種判斷事後證明正確，科技股現在估值顯然高估，應該改押注價值股。

無論如何，古早的「分散投資」智慧依然適用。懷抱最佳希望，同時分散押注。

ETF 標普 投資人 科技股 年化報酬率

延伸閱讀

NBA／獨行俠戴維斯視網膜剝離復原不順 傳可能缺席開幕戰

NBA／獨行俠禁區鋒線戰力深度傲人 湯普森自豪：全聯盟最強

詹姆斯、柯瑞「夢幻合體」非不可能 2026年夏天迎來最好機會

NBA／無懼人手爆滿！獨行俠想用27.5億合約綁定鋒線悍將

相關新聞

那斯達克、費半雙雙創新高 市場押注Fed降息…但經濟隱憂浮現

那斯達克綜合指數和費城半導體指數本周雙雙收在歷史新高，投資人押注聯準會（Fed）降息將進一步推升行情。

Fed下周降息在望 美股未來漲或跌？分析師緊盯「1關鍵指標」怎麼走

美國股市近日隨聯準會（Fed）下周降息在望而迭創新高，但分析師正關注美國10年期公債殖利率的走向，因為那可能是牽動美股後...

AI會帶飛經濟？先鋒預言兩種可能結局 買跌深價值股都穩贏科技股

紐約時報報導，先鋒集團（Vanguard）首席全球經濟學家戴維斯預言，未來數十年，將是人工智慧 （AI）與高齡化社會拔河...

美銀、大摩齊看好新興市場 台股還能再衝一波？

美國銀行公司（BofA）指出，隨著新興市場經濟體充滿韌性的其他證據浮現，進而帶動資金進一步流出美國資產，新興市場明年初可...

備受爭議！德國再辯燃油車禁令 汽車大廠立場分歧

為達2050年碳中和目標，歐洲聯盟2022年決定自2035年起禁售燃油新車。隨著慕尼黑國際車展（IAA）登場，相關爭議再...

貨幣市場基金破7兆美元 會因降息轉入股市？他喊：華爾街別做夢了

美國聯準會（Fed）預期會在下周的利率會議開始降息，一旦開啟利率走低的周期，目前停留在貨幣市場基金當中的等同現金，達到史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。