美銀、大摩齊看好新興市場 台股還能再衝一波？

美國銀行公司（BofA）指出，隨著新興市場經濟體充滿韌性的其他證據浮現，進而帶動資金進一步流出美國資產，新興市場明年初可望吸引更多資金流入。

美銀全球新興市場固定收益策略主管豪納（David Hauner）說：「隨著貿易緊張情勢對經濟的影響證明有限，大家明年初對開發中市場的看法會遠比目前樂觀。就算為分散投資而撤出美國的資金不多，影響可能也不容小覷。」

豪納第1季以來持續看多新興市場，他認為美元走貶、央行有繼續降息空間和全球基金曝險處於歷史低點，將提供新興市場支撐。豪納表示，巴西、墨西哥、哥倫比亞、土耳其和波蘭，將是外資流入主要受益國。亞洲本國貨幣債券吸引的資金可能較少，原因是利率已偏低，出口導向經濟體偏好貨幣走貶也限縮上漲空間。

美國聯準會（Fed）本月可望再次降息，美國總統川普關稅和財政政策也引發憂慮，導致美元持續承壓。追蹤美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數12日收在97.62，今年來累計下跌10%。

豪納說：「美元升升不息，美國金融市場表現也鶴立雞群，以致於沒人真正對新興市場感興趣。分散投資機會如今將來臨，我們處於這個過程的開端。」

另一方面，摩根士丹利分析師也表示，新興市場資產外資買盤截至目前為止持續沉寂，但今年最後數月資金可望流入，進而提振這些資產的表現。