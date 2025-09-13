貨幣市場基金破7兆美元 會因降息轉入股市？他喊：華爾街別做夢了

美國聯準會（Fed）預期會在下周的利率會議開始降息，一旦開啟利率走低的周期，目前停留在貨幣市場基金當中的等同現金，達到史上最高有7.6兆美元，會不會移出，轉到諸如股市、債券等風險性較高的資產，推動新的一波漲勢？

最近幾年，受惠於聯準會的升息政策，資金大量停泊在沒有市場風險、報酬率又很有吸引力的貨幣市場基金。根據Crane Data的資料，目前貨幣市場基金裡的現金高達7.6兆美元，破了紀錄。

華爾街有個「現金高牆」理論，認為降息會引發這筆大量的現金湧入股市，帶動新一波股票大漲。然而，過去已經有很多次被證明，事實並非如此。

共同基金業者組成的主要團體「投資公司協會」（ICI），首席經濟學家兼ETF首席研究員安東尼耶維茲在CNBC的訪談中表示，目前停在貨幣市場基金裡的資金，將會隨著Fed開始降息而逐步轉向較高風險資產，因為儲蓄的報酬率會變得比較沒有吸引力。

不過，貨幣市場基金研究公司Crane Data的創辦人兼發行人克瑞恩並不同意。他說：「利率雖然重要，但遠不如大多數人以為的那麼關鍵。」他強調，利率降到零，而且經濟進入災難狀態，貨幣市場基金的資產才會減少。

所以，他很有信心地預測，儘管Fed就要啟動降息循環，貨幣市場基金的資產不僅不會大量流往他處，還將持續成長。去年聯準會曾經短暫降息後又因擔心通膨暫停，貨幣基金資產就持續攀升。近來美股屢創新高的同時，貨幣市基金也在破紀錄成長，顯示兩者之間不一定是此消彼長。

實際上，在貨幣市場基金52年的歷史中，資產只在網路泡沫破裂和金融危機時出現過下降，那是極端經濟壓力導致利率幾乎為零的時期。所以，克瑞恩敢大聲喊：「華爾街做夢吧。7兆多美元根本不會流向任何地方，只會繼續上升。」

運用貨幣市場基金布局資產的模式，隨著時間演進有了很大變化，過去以散戶為主，現在機構投資人與企業現金占了60%。這也是這筆巨款大多數會穩定不動，不轉入股市的原因。克瑞恩估計，可能最多只會有10%的資產轉移到高風險、高報酬的資產，但坦言自己沒有精確數據佐證。

目前貨幣市場基金的年化報酬約為4.3%。聯準會降息或會讓投資人對報酬率重新變得比較敏感，但要看利率降到多低的程度，如果只是降到3.80%、3.85%，克瑞恩相信投資人不會太在意。除非聯準會再度將利率降至零，否則大規模資金流動不太可能發生。

尤其是對比美國的銀行存款帳戶利率大多不到0.5%，即使聯準會利率降至3%，貨幣市場基金的報酬率還是很有競爭力。

下周聯準會若如預期宣布降息，應該可以確定貨幣市場基金短期內也不會立刻有變動。因為貨幣市場基金的平均到期日為30天，大約一個月才會完全反應。