備受爭議！德國再辯燃油車禁令 汽車大廠立場分歧

為達2050年碳中和目標，歐洲聯盟2022年決定自2035年起禁售燃油新車。隨著慕尼黑國際車展（IAA）登場，相關爭議再度升溫，德國車廠立場不一。總理梅爾茨表示，德國應保持「技術中立」，在推動電動車同時，也應開放氫能與合成燃料等能源選項。

歐盟2022年拍板，規定2035年起僅允許登記零碳排新車，傳統燃油引擎將逐步退出市場。法規原意在促進2050年碳中和目標，推動歐洲車廠向電動車等新能源汽車轉型。然而在汽車製造大國德國，業界與政界卻各有立場。

在本週舉辦的慕尼黑國際車展上，福斯（Volkswagen）執行長布魯莫（Oliver Blume）、賓士（Mercedes）執行長康林松（Ola Källenius）等德國大廠公開表示，全面禁售燃油車「不切實際」，恐迫使工廠關閉、就業流失，甚至削弱歐洲車廠海外市場競爭力。

BMW也指出，市場上約10%到20%消費者難以接受電動車。德國汽車工業協會（VDA）認為，到2035年不必全面零排放，只需比2021年減少9成碳排，剩餘部分可透過合成燃料（e-fuels）、生質柴油等抵銷。

奧迪（Audi）執行長高德諾（Gernot Döllner）持不同看法。他在車展期間接受德國「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）專訪時批評，近期圍繞燃油車禁令的爭論「適得其反」。

「撇開氣候保護不說，電動車本身就是更優越的技術。」高德諾認為，德國若不斷糾結是否延長燃油車壽命，反倒會讓消費者困惑，阻礙車廠轉型。

除了奧迪，支持歐盟維持2035燃油車禁令的還有中資瑞典富豪汽車（Volvo）、電動車廠Polestar，以及多家電池製造商與充電設施業者。150個單位近日聯名致函歐盟執委會，呼籲「不要退縮」，要求維持2035年禁售時程。

各界關注德國新政府是否支持禁令。梅爾茨（Friedrich Merz）在慕尼黑國際車展開幕致詞時強調，德國「基本支持電動化，但需要更多彈性」。

梅爾茨重申「技術中立與開放」立場，主張不該只押寶電動車，應開放包括氫能與合成燃料等不同技術。他表示，單方面由政治指定特定技術並非正確做法，應在確保德國工業競爭力與氣候保護間找到平衡，強調聯邦政府「站在汽車工業這一邊」。

德國汽車工業協會會長穆勒（Hildegard Müller）則呼籲德國政府，降低能源價格、擴充充電設施、減稅，以提升德國車廠競爭力。

她指出，國內製造環境不斷惡化，正拖累原本在國際市場具有競爭實力的德國車廠。

路透社報導，歐盟執委會已宣布將原訂2026年進行的燃油車禁令檢討提前至2025年底。德國作為歐洲最大汽車生產國，被視為決定禁令能否維持關鍵。