Fed下周降息在望 美股未來漲或跌？分析師緊盯「1關鍵指標」怎麼走

美國股市近日隨聯準會（Fed）下周降息在望而迭創新高，但分析師正關注美國10年期公債殖利率的走向，因為那可能是牽動美股後市續漲或反轉下跌的關鍵因素。

摩根大通資產管理基金經理人坎波瑞爾表示，美國勞動市場已顯著減弱，但此刻似乎恰好來到企業「既未增聘也未裁員」的處境，這給Fed調降基準利率的機會窗口。

美股漲跌看10年期美債殖利率能否持穩

坎波瑞爾說，Fed下周若如預期降息，應可為勞動市場提供些許「喘息空間」，但Fed這波降息循環若要營造經濟「寬鬆」環境，有待另一種條件配合：美國10年期公債殖利率必須持穩於目前的水準。

坎波瑞爾指出，10年期美債殖利率是此刻重要的觀察指標，因為這項基準利率會引導抵押貸款利率，也會牽動對美國消費者和企業至關重要的其他利率水準。10年期美債殖利率目前略高於4%，顯示投資人相信美國通膨預期仍然「錨定」。

倘若在央行調降短期利率的同時，10年期公債殖利率上揚、推升借貸成本，兩者互相抵銷後，對經濟將無法產生「寬鬆」作用。他說：「那正是為什麼，一切實在取決於」10年期公債殖利率錨定在目前的水準附近。

本周一度跌破4% 反映經濟惡化隱憂

10年期美債殖利率12日小幅攀升至4.058%，但11日盤中在美國初請失業救濟金人數衝上近三年高點的顧慮下，一度跌破4%，是今年4月初川普宣布嚴苛對等關稅以來首見，今分析師憂心這可能預示經濟前景不妙。

今年1月13日，即川普2.0上任前一周，10年期美債殖利率收在4.8%觸及今年頂峰，之後便震盪走低，本周徘徊在4.05%上下，接近2025年最低點。這項指標利率降低，對美股後市可作利多、亦可作利空解讀。往好的方面看，借貸成本降低，推升企業未來盈餘的現值和股票估值；往壞處想，長期美債殖利率下滑，顯示市場對經濟前景的信心減弱。

紐約梅隆銀行（BNY）總經策略長薩瓦吉說，10年期美債殖利率萬一跌到3.5%以下，可能令人側目，因為那顯示美國經濟穩健度堪虞。他表示，美國經濟目前看來不像衰退，但第3季美企盈餘可能開始反映川普2.0關稅的衝擊。

10年期殖利率成「衰退指標」？

華盛頓諮詢機構「貨幣政策分析」經濟學家Derek Tang指出，就此刻而言，10年期美債殖利率「可能被視為一種衰退指標」，可能反映對Fed獨立性的長期憂慮，而這是2年期美債殖利率（對Fed降息最敏感）所反映不出來的。

他認為，10年期殖利率下滑，似乎也與Fed或將調降利率有關，但「問題是Fed選擇降息，還是必須降息？」如果Fed是基於通膨情況可控，為了預防就業市場進一步惡化而選擇降息，對股市就是好事；但若Fed是迫不得已降息，就不免令人嗅到「經濟減緩或衰退已是燃眉之急」的味道，那可能重創美股。

債券基金巨人品浩（PIMCO）核心策略投資長米塔爾說，今年來Fed聯邦資金利率目標區間一直維持在4.25%~4.5%，但與美國最近就業成長疲軟對照來看，目前的利率水準顯得「相當高」。但他認為，美國經濟應該不至於陷入衰退，期貨市場反映交易員預期Fed到明年上半年為止，政策利率有很大的調降空間。