快訊

同學震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格曝光

綠營稱美濃大峽谷地主是「自家特助」 柯志恩批造謠怒提告

聽新聞
0:00 / 0:00

美國明年步入土耳其「通膨失控」後塵？ 策略師點名這幾樣避險工具

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Gavekal策略師鄧爾（Will Denyer）認為，美國明年最有可能發生停滯性通膨，推薦加密貨幣、黃金和股票等通膨（和美元）避險工具。圖／美聯社
Gavekal策略師鄧爾（Will Denyer）認為，美國明年最有可能發生停滯性通膨，推薦加密貨幣、黃金和股票等通膨（和美元）避險工具。圖／美聯社

研究機構Gavekal警告，倘若明年聯準會Fed）將充分就業列為主要使命，而非穩定物價，因而導致通膨失控，美國恐怕會「步入土耳其後塵」，而這個情況估計將推升股票、加密貨幣和黃金，但將衝擊現金和債券。

土耳其里拉對美元過去十年大貶93%，通膨率更飆升至三位數。這是由於土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）不斷撤換央行總裁，直到找到一名願意落實他「非正統」貨幣政策的人選。

Gavekal策略師鄧爾（Will Denyer）建議，Fed在下周的利率決策會議，應謹慎克制降息幅度在至多1碼。他說，隨著川普政府「大而美」法的減稅效應開始超過今年關稅措施造成的財政壓力，美國明年將出現「伴隨通膨的榮景」（inflationary boom）。同時間，全球經濟也將受到日本、中國大陸和歐洲財政寬鬆政策的帶動。

鄧爾在12日發表的《停滯性通膨的風險》研究報告中指出，目前美國股債定價情形，均反映現在處於不冷不熱恰到好處的「金髮女孩」態勢，而經濟成長和通膨降溫的幅度，均足以讓Fed在不必擔心經濟陷入衰退的前提下，寬鬆貨幣政策。但他警告，魚與熊掌不可兼得，不論股市或債市，其中一個必須犧牲。

鄧爾直覺認為，美國最有可能發生停滯性通膨，因此他推薦加密貨幣、黃金和股票等通膨（和美元）避險工具。但Gavekal表示，目前不確定性仍高，投資人應趁股債雙漲之時，減持這兩種資產，轉而布局美國短期國庫券（T-bills）。

Fed 通膨 美國 貨幣 川普 土耳其 聯準會 厄多安

延伸閱讀

土耳其打壓在野不手軟 伊斯坦堡區長遭拘押喊冤：毫無根據

AIT違美國六項保證宣揚台灣地位未定 蕭旭岑：把台灣安全推向險境

柏克萊配合調查「涉及反猶太主義事件」 提供多名師生資料給川普政府

以色列空襲杜哈後 川普紐約宴請卡達總理

相關新聞

那斯達克、費半雙雙創新高 市場押注Fed降息…但經濟隱憂浮現

那斯達克綜合指數和費城半導體指數本周雙雙收在歷史新高，投資人押注聯準會（Fed）降息將進一步推升行情。

Fed下周降息在望 美股未來漲或跌？分析師緊盯「1關鍵指標」怎麼走

美國股市近日隨聯準會（Fed）下周降息在望而迭創新高，但分析師正關注美國10年期公債殖利率的走向，因為那可能是牽動美股後...

美國明年步入土耳其「通膨失控」後塵？ 策略師點名這幾樣避險工具

研究機構Gavekal警告，倘若明年聯準會（Fed）將充分就業列為主要使命，而非穩定物價，因而導致通膨失控，美國恐怕會「...

備受爭議！德國再辯燃油車禁令 汽車大廠立場分歧

為達2050年碳中和目標，歐洲聯盟2022年決定自2035年起禁售燃油新車。隨著慕尼黑國際車展（IAA）登場，相關爭議再...

貨幣市場基金破7兆美元 會因降息轉入股市？他喊：華爾街別做夢了

美國聯準會（Fed）預期會在下周的利率會議開始降息，一旦開啟利率走低的周期，目前停留在貨幣市場基金當中的等同現金，達到史...

川普下周將訪英 英媒：貝萊德將在英國投資205億元建設資料中心

英國天空新聞網今天報導，貝萊德（BlackRock）計劃投資5億英鎊（約新台幣205億元）於英國資料中心基礎建設，這包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。