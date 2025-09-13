美國明年步入土耳其「通膨失控」後塵？ 策略師點名這幾樣避險工具

研究機構Gavekal警告，倘若明年聯準會（Fed）將充分就業列為主要使命，而非穩定物價，因而導致通膨失控，美國恐怕會「步入土耳其後塵」，而這個情況估計將推升股票、加密貨幣和黃金，但將衝擊現金和債券。

土耳其里拉對美元過去十年大貶93%，通膨率更飆升至三位數。這是由於土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）不斷撤換央行總裁，直到找到一名願意落實他「非正統」貨幣政策的人選。

Gavekal策略師鄧爾（Will Denyer）建議，Fed在下周的利率決策會議，應謹慎克制降息幅度在至多1碼。他說，隨著川普政府「大而美」法的減稅效應開始超過今年關稅措施造成的財政壓力，美國明年將出現「伴隨通膨的榮景」（inflationary boom）。同時間，全球經濟也將受到日本、中國大陸和歐洲財政寬鬆政策的帶動。

鄧爾在12日發表的《停滯性通膨的風險》研究報告中指出，目前美國股債定價情形，均反映現在處於不冷不熱恰到好處的「金髮女孩」態勢，而經濟成長和通膨降溫的幅度，均足以讓Fed在不必擔心經濟陷入衰退的前提下，寬鬆貨幣政策。但他警告，魚與熊掌不可兼得，不論股市或債市，其中一個必須犧牲。

鄧爾直覺認為，美國最有可能發生停滯性通膨，因此他推薦加密貨幣、黃金和股票等通膨（和美元）避險工具。但Gavekal表示，目前不確定性仍高，投資人應趁股債雙漲之時，減持這兩種資產，轉而布局美國短期國庫券（T-bills）。