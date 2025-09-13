川普下周將訪英 英媒：貝萊德將在英國投資205億元建設資料中心

英國天空新聞網今天報導，貝萊德（BlackRock）計劃投資5億英鎊（約新台幣205億元）於英國資料中心基礎建設，這包括在美國總統川普下週赴英國國是訪問將宣布的一系列合作案。

路透社向貝萊德和英國首相辦公室詢問是否對這起報導置評，皆尚未接獲回覆。

天空新聞網（Sky News）本週稍早報導，川普（Donald Trump）將在美國企業代表團陪同下訪英，團員除了有資產管理業巨擘貝萊德的執行長芬克（Larry Fink），還有人工智慧（AI）開發商OpenAI的執行長阿特曼（Sam Altman）與投資管理公司黑石集團（Blackstone）的執行長史瓦茲曼（Stephen Schwarzman）。

彭博（Bloomberg News）則在11日報導，阿特曼和美國AI晶片業巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳打算在這趟英國行期間，承諾對英國資料中心方面的投資支持數以十億計美元。

這些投資案凸顯出在AI和雲端運算的發展帶動下，數位基礎設施的需求正在攀升。

天空新聞網今天的報導還說，貝萊德將與英國公司「數位重力夥伴」（Digital Gravity Partners）組成新的合資企業，來進行這項投資。