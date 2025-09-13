那斯達克、費半雙雙創新高 市場押注Fed降息…但經濟隱憂浮現

那斯達克綜合指數和費城半導體指數本周雙雙收在歷史新高，投資人押注聯準會（Fed）降息將進一步推升行情。

那斯達克周五上漲0.4%，今年第25度刷新歷史新高，費半小漲0.1%也再創歷史新高，且首度攻上6,000點大關。而標普500指數小跌，道瓊工業指數則在前一個交易日首度突破46,000點大關後，回落274點。

一周下來，那斯達克和標普500指數上漲逾1%，費半和台積電ADR則分別大漲4.2%和6.5%。市場普遍預期，Fed下周開會將降息1碼（0.25個百分點）；而人工智慧（AI）持續發燒，也推動美股走高。「科技七雄」市值首度收在20兆美元以上。

周五公布的密西根大學消費者信心指數降至四個月來低點，遠遜於預期，可見美國民眾對經濟信心減弱，長期通膨預期上升。

嘉信理財（Charles Schwab）首席固定收益策略師瓊斯（Kathy Jones）說：「市場現在定價反映的是利率適度下滑支撐經濟、企業獲利表現良好的低波動環境。但風險在於，情況不一定會照這樣發展。」

投資人為了尋求對通膨避險湧向黃金市場，推動金價本周上漲1.6%，漲至歷史新高，直逼每英兩3,650美元。

降息確可能進一步推升已經大漲的股市，不過經濟方面尤其是勞動市場面臨的風險愈來愈明顯。這些疑慮開始反映在其他地方，例如債市和金價。本周短天期公債殖利率上升，長天期則下滑，投資人擔心這樣的發展恐怕會影響股市。

Siebert Financial投資長馬雷克（Mark Malek）說：「整個殖利率曲線確實在往下移，但曲線形狀也在改變。這可能代表市場真的開始擔心最近的就業數據，恐怕就是經濟放緩的徵兆。」

Comerica銀行資深副總裁亞當斯（Bill Adams）說：「Fed被兩端拉扯，一方面受到通膨升溫壓力，一方面又面對疲弱的就業市場。未來幾個月肯定會繼續降息，問題在於降多少，而不是會不會降。」

彭博調查的經濟學家意見預測中位數顯示，今年底前會有兩次降息，也有超過40%的受訪者預料會有三次降息。

道明證券（TD Securities）策略師認為，鑒於勞動市場的情況，Fed下周立場會「偏向鴿派」，但幅度不會太大，畢竟通膨超標仍是重大風險。

他們認為，新公布的經濟預測摘要（SEP）將反映這一點，仍會顯示2025年會有兩次降息，但數據預測將「略偏鷹派」。

道明證券策略師指出，Fed主席鮑爾和點狀圖可能不願意對未來降息做出承諾，這恐怕會被解讀為沒有那麼鴿派。