月底前將推出！蘋果智慧錶新增高血壓偵測功能 獲美FDA批准

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天在聲明中說，FDA已批准蘋果公司（Apple）在旗下部分智慧型手錶Apple Watch上新增高血壓偵測功能。

路透社報導，蘋果剛於9日發表最新款Apple Watch和智慧型手機iPhone系列，包括更輕薄的iPhone Air。

蘋果表示，新的高血壓通知功能將於本月底前在Apple Watch Series 9、Series 10、Series 11以及高階Ultra2和Ultra 3機型上推出。

這項功能預計將在150個國家和地區推出，包括美國和歐洲聯盟（EU）。

不過蘋果表示，新功能可能無法偵測到所有高血壓案例，但可望向大約100萬名用戶示警。