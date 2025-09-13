美擴大貿易黑名單 上海復旦微電子及分公司入列

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

根據美國商務部公告，美國今天將32個實體列入貿易黑名單，包括上海復旦微電子集團股份有限公司以及在中國、新加坡的分公司和台灣辦事處。

路透社報導，美國「聯邦公報」（Federal Register）文件顯示，所謂出口管制實體清單（Entity List）增列32個實體，其中23個位於中國，還有位於印度、伊朗、土耳其及阿拉伯聯合大公國的實體。

其中兩家公司是吉姆西半導體科技（無錫）股份有限公司和吉存半導體科技（上海）有限公司，他們因協助中國最大晶片製造商「中芯國際集成電路製造有限公司」（SMIC）取得美國晶片製造設備而入列。

中芯國際早已被列入實體清單，向他們運送美國設備需要許可證，而申請許可證很可能會被拒絕。

涉足高效能運算晶片生產的上海復旦微電子集團股份有限公司，以及他們在中國、新加坡的分公司及台灣辦事處也被列入名單，原因是取得美國原產產品「支援中國軍事現代化、參與中國先進運算和整合製造及配銷領域，以及直接向中國軍方、政府和安全機關供貨」。

根據美國商務部說法，上海復旦微電子也向俄羅斯軍事終端用戶提供技術，因此對這家公司施加額外限制。

路透社尚無法聯繫到上述企業就此置評。

美國 上海 半導體

