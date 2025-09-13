雙多加持 日、韓、台股登頂
亞洲股市牛氣沖天，日、韓、台股12日收盤同創歷史新高，反映投資人看好亞洲晶片製造商將受惠AI熱潮，及美聯準會（Fed）年底前將持續降息。
日經225指數12日收漲0.9%至44,768.12點、連續三日創收盤新高；南韓KOSPI指數勁揚1.5%收3,395.54點，同樣連三日刷新收盤新高價。台股則跳漲1%，連五日創收盤新高。
受日、韓、台股大漲激勵，MSCI亞太指數盤中揚升1.1%、接近歷史新高價，有望連七日上漲，締造2024年5月來最長漲勢。
在亞洲多國與美國談判取得進展後，降低關稅拖累經濟疑慮，AI熱潮再起也推升以科技股為主的日、韓、台股，陸股擁資金行情，加上Fed預料會持續降息，將給予亞洲央行更多寬鬆空間，都讓亞股瀰漫牛市氛圍。
