勞動市場減弱 美國9月密西根大學消費者信心指數降至5月來新低

美國9月消費者信心降至5月來新低，長期通膨預期也連續第二個月上升，反映對勞動市場與物價上漲的疑慮已對美國經濟前景造成壓力。

彭博資訊報導，美國密西根大學12日公布，9月消費者信心初估值55.4，遠低於8月的58.2，也不如華爾街預期。

消費者也預期，未來一年內物價將以4.8%的年升率上漲，與8月持平，但消費者對未來5-10年的物價年升率預期為3.9%，較上月升高0.4個百分點。

最新數據凸顯消費者擔心就業與個人財務前景。美國密大消費者調查主任徐薈安（Joanne Hsu）說，「今年來，消費者對失業的預期機率大幅攀升」，9月也走高，「暗示消費者確實擔憂自己個人會受到勞動市場發展的影響」，消費者也因物價居高不下而感到吃緊。

最近幾周公布的數據顯示勞動市場大幅放緩、通膨僵固。美國8月非農就業人口僅新增2.2萬人，8月物價增速為1月來最快。生鮮食品雜貨與汽油等家庭重要支出的價格攀升。消費者信心也持續受到關稅影響，約六成受訪者自行提到關稅。