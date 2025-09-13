聽新聞
下周隨川普訪英 黃仁勳、奧特曼將投資英國AI基建

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

輝達執行長黃仁勳和OpenAI執行長奧特曼下周隨美國總統川普訪問英國時，預料將宣布支持規模數十億美元的大型人工智慧（ＡＩ）基礎建設投資案。

綜合彭博資訊與英國金融時報的報導，OpenAI和輝達將和英國的Nscale全球控股公司聯手，開發新的資料中心，英國政府將為這些資料中心計畫提供能源，OpenAI提供ＡＩ工具和技術的管道，輝達供應驅動ＡＩ模型所需的晶片。

黃仁勳在六月會見英國首相施凱爾時，施凱爾承諾再投入十億英鎊，以擴充英國的ＡＩ運算能力。

今年以來，國際間類似的合作案大幅增加，目標是在美國盟國發展主權ＡＩ基建。從歐洲到亞洲的各國政府都普遍接受黃仁勳的主張，發展本國ＡＩ基礎設施，避免依賴微軟和亞馬遜等美國超大規模資料中心業者，對各國主導布建ＡＩ技術實現經濟效益極其重要。

AI 輝達 OpenAI 川普 英國 黃仁勳 奧特曼

