時尚大師遺囑曝光 亞曼尼要賣集團多數股權

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

日前辭世的時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）遺囑內容曝光，指示繼承人應在他過世18個月內，將亞曼尼集團的15%股權出售給其他精品巨頭，還列出三家優先的潛在買主，並在三至五年內，將額外30%-54.9%股權售予同一買家，為出售多數股權鋪路，讓外界大感意外。

彭博資訊與路透報導，亞曼尼的遺囑指示，繼承人應優先考慮將股權售予精品巨頭路威酩軒（LVMH）、美妝巨頭萊雅（L'Oreal）、或眼鏡巨擘EssilorLuxottica集團，或是亞曼尼基金會認為能保存亞曼尼和伴侶德洛科（Leo Dell'Orco）遺緒的另一家同等規模集團。

若繼承人未能找到合適買家，應推動首次公開發行股票（IPO）作為替代方案。

