時尚大師遺囑曝光 亞曼尼要賣集團多數股權
日前辭世的時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）遺囑內容曝光，指示繼承人應在他過世18個月內，將亞曼尼集團的15%股權出售給其他精品巨頭，還列出三家優先的潛在買主，並在三至五年內，將額外30%-54.9%股權售予同一買家，為出售多數股權鋪路，讓外界大感意外。
彭博資訊與路透報導，亞曼尼的遺囑指示，繼承人應優先考慮將股權售予精品巨頭路威酩軒（LVMH）、美妝巨頭萊雅（L'Oreal）、或眼鏡巨擘EssilorLuxottica集團，或是亞曼尼基金會認為能保存亞曼尼和伴侶德洛科（Leo Dell'Orco）遺緒的另一家同等規模集團。
若繼承人未能找到合適買家，應推動首次公開發行股票（IPO）作為替代方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言