快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

印尼沒收非法礦場…鎳價勁揚 同步盯上棕櫚園區

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
印尼12日加強整頓天然資源產業，以缺乏相關的森林使用許可為由，沒收超過67.4萬公頃的棕櫚樹栽培園，以及兩處主要鎳礦場的一部分土地。（美聯社）
印尼12日加強整頓天然資源產業，以缺乏相關的森林使用許可為由，沒收超過67.4萬公頃的棕櫚樹栽培園，以及兩處主要鎳礦場的一部分土地。（美聯社）

印尼12日加強整頓天然資源產業，以缺乏相關的森林使用許可為由，沒收超過67.4萬公頃的棕櫚樹栽培園，以及兩處主要鎳礦場的一部分土地，交由國營事業接管，帶動倫敦鎳價12日盤中上漲1.3%。

負責特偵工作的助理檢察長費布里（Febrie Adriansyah）表示，被接管的非法棕櫚園並未獲得政府批准就私自經營，現在將交給國營Agrinas Palma Nusantara農業公司，使該公司經營的棕櫚園總面積達到151萬公頃。

雅加達當局也沒收148公頃的Weda Bay鎳礦公司承租土地，理由是雖有採礦執照，卻沒有森林使用許可。Weda Bay是中國大陸青山控股集團、法國Eramet及印尼Aneka Tambang共同經營的合資公司，礦場占地4.5萬公頃。

費布里說，印尼當局也沒收Tonia Mitra Sejahtera管理的173公頃土地。Tonia的採礦許可土地占地近5,900公頃。

市場人士指出，印尼加強控管力度，可能衝擊鎳與錫的出口。

倫敦金融交易所（LME）3個月鎳價期貨12日盤中上漲1.3%，報每公噸15,350美元，上海交易最熱絡的鎳期貨收漲1.3%，為每噸人民幣12萬1,800元。

印尼總統普拉沃伯曾說，印尼有1,000多處的非法礦區，使政府損失300兆印尼盾（約180億美元）的收入，非法棕櫚園的面積也高達500萬公頃，並已承諾將掃蕩國內天然資源產業的濫墾濫採行為，包括提高礦業生產權利金。

印尼 倫敦 雅加達

延伸閱讀

香港羽賽／苦戰3局拍退20歲印尼新星 周天成挺進4強

印尼豪雨成災…觀光勝地峇里島增至19死、5失蹤

大片玻璃窗被撞碎…加拿大7旬翁駕休旅車衝進托兒所 1歲半幼童喪命

印尼暴動使印尼盾大貶 金融三業曝險額達4581億元

相關新聞

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

那斯達克綜合指數本周創下完美的收盤新高，投資人認為就業市場疲軟和通膨溫和的跡象意味著聯準會將在下周降息。

印尼沒收非法礦場…鎳價勁揚 同步盯上棕櫚園區

印尼12日加強整頓天然資源產業，以缺乏相關的森林使用許可為由，沒收超過67.4萬公頃的棕櫚樹栽培園，以及兩處主要鎳礦場的...

韓企2025年下半年招聘降溫

最新調查顯示，南韓逾60%的大企業下半年不打算或尚未決定招聘新員工，反映國內外大環境迅速變遷的衝擊，包括美國關稅政策和國...

時尚大師遺囑曝光 亞曼尼要賣集團多數股權

日前辭世的時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）遺囑內容曝光，指示繼承人應在他過世18個月內，將亞曼尼集團的15...

下周隨川普訪英 黃仁勳、奧特曼將投資英國AI基建

輝達執行長黃仁勳和OpenAI執行長奧特曼下周隨美國總統川普訪問英國時，預料將宣布支持規模數十億美元的大型人工智慧（ＡＩ...

雙多加持 日、韓、台股登頂

亞洲股市牛氣沖天，日、韓、台股12日收盤同創歷史新高，反映投資人看好亞洲晶片製造商將受惠AI熱潮，及美聯準會（Fed）年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。