印尼沒收非法礦場…鎳價勁揚 同步盯上棕櫚園區

印尼12日加強整頓天然資源產業，以缺乏相關的森林使用許可為由，沒收超過67.4萬公頃的棕櫚樹栽培園，以及兩處主要鎳礦場的一部分土地，交由國營事業接管，帶動倫敦鎳價12日盤中上漲1.3%。

負責特偵工作的助理檢察長費布里（Febrie Adriansyah）表示，被接管的非法棕櫚園並未獲得政府批准就私自經營，現在將交給國營Agrinas Palma Nusantara農業公司，使該公司經營的棕櫚園總面積達到151萬公頃。

雅加達當局也沒收148公頃的Weda Bay鎳礦公司承租土地，理由是雖有採礦執照，卻沒有森林使用許可。Weda Bay是中國大陸青山控股集團、法國Eramet及印尼Aneka Tambang共同經營的合資公司，礦場占地4.5萬公頃。

費布里說，印尼當局也沒收Tonia Mitra Sejahtera管理的173公頃土地。Tonia的採礦許可土地占地近5,900公頃。

市場人士指出，印尼加強控管力度，可能衝擊鎳與錫的出口。

倫敦金融交易所（LME）3個月鎳價期貨12日盤中上漲1.3%，報每公噸15,350美元，上海交易最熱絡的鎳期貨收漲1.3%，為每噸人民幣12萬1,800元。

印尼總統普拉沃伯曾說，印尼有1,000多處的非法礦區，使政府損失300兆印尼盾（約180億美元）的收入，非法棕櫚園的面積也高達500萬公頃，並已承諾將掃蕩國內天然資源產業的濫墾濫採行為，包括提高礦業生產權利金。