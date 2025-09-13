韓企2025年下半年招聘降溫

最新調查顯示，南韓逾60%的大企業下半年不打算或尚未決定招聘新員工，反映國內外大環境迅速變遷的衝擊，包括美國關稅政策和國內翻修商法與工會法影響就業展望，尤其年輕人可能面臨就業危機。

韓國全國經濟人聯合會（FKI）11日所發布的調查顯示，全國營收前500大企業中，未擬定下半年招聘計畫的占38%，不打算增聘的占24.8%，合計占比達62.8%。相較下，一年前對招聘不樂觀的占比為57.5%。

韓國商報指出，經商環境充滿不確定性，是企業凍結招聘的主因。美國總統川普關稅政策變化莫測，使南韓出口企業難以預先規劃。南韓商法一再修訂，可能影響公司治理架構；通過「黃色信封袋法案」強化勞工談判權，也使經商環境更難以預測。