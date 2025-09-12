柯克遭刺殺 「南方四賤客」諧擬劇集停止重播

美國諷刺卡通「南方四賤客」（South Park）近期1集主角之一言行舉止諧擬美國保守派運動人士柯克（Charlie Kirk），在柯克近日遭刺殺身亡後，電視台已停止這集的循環重播。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，右翼政治辯士柯克是保守派青年政治運動組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）創辦人，他10日在美國猶他州的猶他谷大學（Utah Valley University）1場戶外演說中遭到槍擊喪命。

而美國的喜劇中央頻道（Comedy Central）早在8月初首播的1集「南方四賤客」節目，主角之一阿ㄆㄧㄚˇ（Eric Cartman）在劇中化成另個柯克，模仿他的言行舉止及正面迎擊的辯論風格。

據時人雜誌（People）報導，阿ㄆㄧㄚˇ在劇中並與柯克一樣主持1個右翼podcast節目，和意見相左的人進行辯論。此外，劇中有個角色還獲頒以柯克為名的獎項。

這集播出後，柯克8月7日在他的TikTok帳號稱讚內容「超好笑」。他說：「這有部分像是純幽默胡搞，但非常好笑。」他還轉貼阿ㄆㄧㄚˇ在podcast與人辯論的片段，稱這是「我們爆紅的文化稱霸了喜劇中央頻道的黃金時段，『南方四賤客』凸顯我們有多重要及多具影響力」。

在TikTok有近850萬追蹤者的柯克並把他帳號大頭貼換成這集中的阿ㄆㄧㄚˇ，又透露自己在事前已獲通知劇中會出現他的名字。他說：「有人告訴我：『查理（柯克名），如果他們提到你的名字，那是一大勝利。』結果劇裡真的有個『查理柯克獎』。」

儘管如此，柯克槍擊案發生後，許多他的保守派支持者仍批評「南方四賤客」的創作者嘲笑他及攻擊保守派人士。

這集的重播原本安排在本月10日晚間，但事發後喜劇中央頻道已取消所有重播。不過在Paramount+等數位影音串流服務的隨選項目還可看到。