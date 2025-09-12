快訊

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

凌晨零時動工！民團抗議拆公館圓環 群眾走讀突殺入車陣

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／降息狂歡消退！三大指數平盤狹幅波動 美超微一度漲近7%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市12日早盤波動不大，美國公債價格則走跌。路透
美國股市12日早盤波動不大，美國公債價格則走跌。路透

隨著美國聯準會（Fed降息預期帶動美國股市改寫新高後投資人轉趨謹慎，美股12日早盤狹幅拉鋸，美國公債價格也回吐近來部分漲幅。

美股道瓊指數12日早盤下跌86.93點或0.19%，報46,021.07點，標普500指數微跌0.03%至6,585.49點，那斯達克綜合指數則小漲，再創歷史新高；成分股以半導體業者為主的費城半導體指數漲0.05%，報5,998.54點。

個股方面，晶片製造商輝達（Nvidia）股價12日早盤漲0.47%，報178.01美元，台積電ADR漲0.45%至259.98美元。美超微（Super Micro）宣布已開始大量出貨輝達Blackwell Ultra解決方案，股價12日早盤一度大漲近7%，隨後漲勢收斂。

美國本周公布的數據顯示勞動市場承壓，通膨相對獲得控制，進一步鞏固Fed下周將降息的預期，激勵美股持續締造新猷。然而，在美股進入季節性表現疲弱時期、地緣政治不確定性也揮之不去之際，部分人士如今質疑，美股這波漲勢是否有進一步延伸空間。

瑞銀財富管理（UBS Wealth Management）法國投資長潘塞里（Claudia Panseri）警告，Fed提供美股的支撐已到達極限。潘塞里說：「我認為市場高估12個月降息幅度，至於下周，如果Fed未降息50個基點，一些投資人會感到失望，但我認為Fed不會這麼做。」

美國公債殖利率12日盤中小漲，基準10年期公債殖利率漲逾5個基點至4.064%，2年期公債殖利率漲逾3個基點，報3.56%；債券殖利率與價格呈反向走勢。

Fed 美股 美國 降息

延伸閱讀

美國下周可望重啟降息 台灣央行立即跟進？銀行業者這樣看

不輸給H20？阿里巴巴傳用自家晶片訓練AI 輝達證實「競爭已來臨」

美降息預期受惠！金控雙雄富邦、國泰8月雙賺破百億 股價強漲勝大盤

降息近了！長天期領跑、無懼匯損衝擊 攜「3大利多」00982B坐等發錢

相關新聞

美股早盤／降息狂歡消退！三大指數平盤狹幅波動 美超微一度漲近7%

隨著美國聯準會（Fed）降息預期帶動美國股市改寫新高後投資人轉趨謹慎，美股12日早盤狹幅拉鋸，美國公債價格也回吐近來部分...

亞股牛氣沖天！「2因素」讓日韓台股同創新高 為科技股注強心劑

亞洲股市牛氣沖天，日、韓、台股12日收盤同創歷史新高，反映投資人看好亞洲晶片製造商將受惠於人工智慧（AI）熱潮，以及美國...

相差47歲！81歲全球首富現任妻子出生於瀋陽 網友：第二個鄧文迪

軟體服務供應商甲骨文（Oracle）因雲端業務表現理想，周三（9月10日）股價飆升約40%，公司共同創辦人艾里森（Larry Ellison）隨之身家飛升，以3930億美元（約新台幣11兆7900億元），超越Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），登頂全球首富。

不甩川普施壓！印度增購俄油排全球第2 進口量僅次中國大陸

美國加徵關稅向印度施壓，要求減少自俄羅斯進口石油，但印度不為所動，8月向俄購油金額增至29億歐元（約新台幣1030億元）...

亞股多追隨美股漲勢收高 聯準會降息幾成定局

亞洲股市今天多持續走高，追隨華爾街股市創新高的腳步，美國最新的通膨與就業數據確定聯邦準備理事會（Fed）下週決策會議將降...

時尚大師Armani遺囑曝光「要繼承人售股權」 LVMH等巨頭列接手名單

時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）近期逝世，根據路透見到的遺囑，他指示繼承人應在他過世18個月內，將亞曼尼集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。