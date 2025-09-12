美股早盤／降息狂歡消退！三大指數平盤狹幅波動 美超微一度漲近7%

隨著美國聯準會（Fed）降息預期帶動美國股市改寫新高後投資人轉趨謹慎，美股12日早盤狹幅拉鋸，美國公債價格也回吐近來部分漲幅。

美股道瓊指數12日早盤下跌86.93點或0.19%，報46,021.07點，標普500指數微跌0.03%至6,585.49點，那斯達克綜合指數則小漲，再創歷史新高；成分股以半導體業者為主的費城半導體指數漲0.05%，報5,998.54點。

個股方面，晶片製造商輝達（Nvidia）股價12日早盤漲0.47%，報178.01美元，台積電ADR漲0.45%至259.98美元。美超微（Super Micro）宣布已開始大量出貨輝達Blackwell Ultra解決方案，股價12日早盤一度大漲近7%，隨後漲勢收斂。

美國本周公布的數據顯示勞動市場承壓，通膨相對獲得控制，進一步鞏固Fed下周將降息的預期，激勵美股持續締造新猷。然而，在美股進入季節性表現疲弱時期、地緣政治不確定性也揮之不去之際，部分人士如今質疑，美股這波漲勢是否有進一步延伸空間。

瑞銀財富管理（UBS Wealth Management）法國投資長潘塞里（Claudia Panseri）警告，Fed提供美股的支撐已到達極限。潘塞里說：「我認為市場高估12個月降息幅度，至於下周，如果Fed未降息50個基點，一些投資人會感到失望，但我認為Fed不會這麼做。」

美國公債殖利率12日盤中小漲，基準10年期公債殖利率漲逾5個基點至4.064%，2年期公債殖利率漲逾3個基點，報3.56%；債券殖利率與價格呈反向走勢。