亞股牛氣沖天！「2因素」讓日韓台股同創新高 為科技股注強心劑

亞洲股市牛氣沖天，日、韓、台股12日收盤同創歷史新高，反映投資人看好亞洲晶片製造商將受惠於人工智慧（AI）熱潮，以及美國聯準會（Fed）即將啟動降息。

日經225指數12日收漲0.9%至44,768.12點、連續三日創收盤新高；南韓KOSPI指數勁揚1.5%收在3,395.54點，同樣連三日刷新收盤新高價。台股則跳漲1%，連五日創收盤新高。

受日、韓、台股大漲激勵，MSCI亞太指數盤中揚升1.1%、接近歷史新高價，有望連七日上漲，締造2024年5月來最長連漲紀錄。

隨著亞洲國家推進與美國的貿易談判，降低關稅疑慮，改善了投資人的風險胃口。AI熱潮再起，推升半導體產業高度集中的日、韓、台股。陸股受資金行情拉抬、以及Fed預計降息將給予亞洲央行更多寬鬆空間，也讓亞股瀰漫牛市氛圍。

此外，日、韓股也被公司治理改革提高股東報酬的樂觀情緒支撐。

AT全球市場首席市場策略師特威代爾說，在眾人以為科技股面臨修正之際，一些表現優異的企業財報出爐，為亞洲科技股注入強心劑。

儘管美股標普500指數也迭創新高，但表現落後其他已開發市場，顯示投資人正轉為布局歐洲與亞洲市場。

荷寶（Robeco）亞太股票主管克雷布說，美股「每個人都看多、價位已偏高，其他市場表現更棒」，人們正另尋其他市場。