快訊

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

凌晨零時動工！民團抗議拆公館圓環 群眾走讀突殺入車陣

亞股牛氣沖天！「2因素」讓日韓台股同創新高 為科技股注強心劑

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
亞股瀰漫牛市氛圍、日韓台股12日收盤同創歷史新高；圖為東京證交所。美聯社
亞股瀰漫牛市氛圍、日韓台股12日收盤同創歷史新高；圖為東京證交所。美聯社

亞洲股市牛氣沖天，日、韓、台股12日收盤同創歷史新高，反映投資人看好亞洲晶片製造商將受惠於人工智慧（AI）熱潮，以及美國聯準會（Fed）即將啟動降息

日經225指數12日收漲0.9%至44,768.12點、連續三日創收盤新高；南韓KOSPI指數勁揚1.5%收在3,395.54點，同樣連三日刷新收盤新高價。台股則跳漲1%，連五日創收盤新高。

受日、韓、台股大漲激勵，MSCI亞太指數盤中揚升1.1%、接近歷史新高價，有望連七日上漲，締造2024年5月來最長連漲紀錄。

隨著亞洲國家推進與美國的貿易談判，降低關稅疑慮，改善了投資人的風險胃口。AI熱潮再起，推升半導體產業高度集中的日、韓、台股。陸股受資金行情拉抬、以及Fed預計降息將給予亞洲央行更多寬鬆空間，也讓亞股瀰漫牛市氛圍。

此外，日、韓股也被公司治理改革提高股東報酬的樂觀情緒支撐。

AT全球市場首席市場策略師特威代爾說，在眾人以為科技股面臨修正之際，一些表現優異的企業財報出爐，為亞洲科技股注入強心劑。

儘管美股標普500指數也迭創新高，但表現落後其他已開發市場，顯示投資人正轉為布局歐洲與亞洲市場。

荷寶（Robeco）亞太股票主管克雷布說，美股「每個人都看多、價位已偏高，其他市場表現更棒」，人們正另尋其他市場。

AI 台股 指數 日股 韓股 降息 亞股 標普 投資人 聯準會

延伸閱讀

外資連9買台股 連11買台積電累計逾8.55萬張

美國下周可望重啟降息 台灣央行立即跟進？銀行業者這樣看

中職／相信林哲瑄想了很久才決定引退 胡金龍笑答：加上台股大漲

台股外資連八買 買超逾千億元、力挺權值股

相關新聞

美股早盤／降息狂歡消退！三大指數平盤狹幅波動 美超微一度漲近7%

隨著美國聯準會（Fed）降息預期帶動美國股市改寫新高後投資人轉趨謹慎，美股12日早盤狹幅拉鋸，美國公債價格也回吐近來部分...

亞股牛氣沖天！「2因素」讓日韓台股同創新高 為科技股注強心劑

亞洲股市牛氣沖天，日、韓、台股12日收盤同創歷史新高，反映投資人看好亞洲晶片製造商將受惠於人工智慧（AI）熱潮，以及美國...

相差47歲！81歲全球首富現任妻子出生於瀋陽 網友：第二個鄧文迪

軟體服務供應商甲骨文（Oracle）因雲端業務表現理想，周三（9月10日）股價飆升約40%，公司共同創辦人艾里森（Larry Ellison）隨之身家飛升，以3930億美元（約新台幣11兆7900億元），超越Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），登頂全球首富。

不甩川普施壓！印度增購俄油排全球第2 進口量僅次中國大陸

美國加徵關稅向印度施壓，要求減少自俄羅斯進口石油，但印度不為所動，8月向俄購油金額增至29億歐元（約新台幣1030億元）...

亞股多追隨美股漲勢收高 聯準會降息幾成定局

亞洲股市今天多持續走高，追隨華爾街股市創新高的腳步，美國最新的通膨與就業數據確定聯邦準備理事會（Fed）下週決策會議將降...

時尚大師Armani遺囑曝光「要繼承人售股權」 LVMH等巨頭列接手名單

時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）近期逝世，根據路透見到的遺囑，他指示繼承人應在他過世18個月內，將亞曼尼集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。