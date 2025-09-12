雪梨Fine Food食品展 台灣業者搶攻國際市場

快訊

中央社／ 雪梨12日專電

澳洲國際食品展（Fine Food Australia）8日至11日在雪梨舉行；今年台灣經濟部貿易署及外貿協會共同組團，率領38家食品業者前往參展，台南市長黃偉哲更到現場，替台灣、特別是台南業者站台打氣，開拓國際食品市場通路。

這次澳洲國際食品展的一大亮點，是展場內特設Taiwan Select展示專區，陳列展示63項台灣業者的得獎或驗證優質產品。Taiwan Select展示專區內並提供試吃，讓參觀買主實際品嚐，提高台灣食品在澳洲市場的認知度。

除了有金利食安、鬍鬚張、奇美食品與三叔公等全台各地食品業者參展外，更有台南市政府與屏東縣工商發展投資策進會來雪梨提供支援。其中，澳洲國際食品展台灣館8日開幕時，台南市市長黃偉哲更到現場，替台灣、特別是台南業者站台打氣。

在台灣館的揭幕儀式中，黃偉哲一度高喊：「台南讚不讚？」對此，現場廠商和大批當地台僑隨即回喊：「讚！」

黃偉哲向中央社指出，台灣特別是台南的參展廠商，受到不少前來參觀的買家青睞；而且，據他在展場觀察，發現眾多買家表示對台灣、特別是台南的食品感興趣；因此，他對台灣和台南廠商的競爭力信心十足。

另外，駐雪梨辦事處處長吳正偉向中央社指出，台灣具有高標準的食品科技及食品安全，因此在國際市場上具有競爭力。

吳政偉認為，澳洲國際食品展設立台灣館，結合業者、政府和民間的力量，有助於台灣食品搶攻國際市場。

吳政偉提到，台灣食品在澳洲市場上的競爭力之一，是融合眾多和異國飲食文化，和受到澳洲市場歡迎的Asian fusion（亞洲共融風格）相符合。

台灣業者在澳洲國際食品展所展出的食品包羅萬象，分別有珍奶產品及原料、冷凍包子饅頭、礦泉水、調理食品、茶葉蛋及皮蛋、沖泡式飲品、冷凍水產、鳳梨酥及麻糬等糕餅、雞精、食米及冷壓蔬果汁等。

澳洲國際食品展是澳洲最重要的貿展之一，也是澳洲推動食品和餐飲旅館業創新的重要平台；至今已經舉辦 40多年。

