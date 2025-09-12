相差47歲！81歲全球首富現任妻子出生於瀋陽 網友：第二個鄧文迪

軟體服務供應商甲骨文（Oracle）因雲端業務表現理想，周三（9月10日）股價飆升約40%，公司共同創辦人艾里森（Larry Ellison）隨之身家飛升，以3930億美元（約新台幣11兆7900億元），超越Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），登頂全球首富。

艾里森的私人生活也備受矚目，值得一提的是，其現任（第六任）妻子朱喬琳（Jolin Zhu），是一位出生於遼寧瀋陽的「90後」。因二人年齡相差47歲，有不少網友表示「第二個鄧文迪誕生了」。

朱喬琳1991年出生於瀋陽，早年就讀於當地知名的東北育才中學。2010年赴美留學，在密芝根大學（University of Michigan）攻讀國際關係專業。

朱喬琳與艾里森年齡相差47歲，這段「爺孫戀」一經曝光便轟動一時。兩人最早於2016年被拍到同場觀看NBA比賽，不過關係一直十分低調。

直到2024年11月21日，密芝根大學狼獾隊宣布，搶下全美排名第一的17歲四分衛布萊斯·安德伍德（Bryce Underwood），引起軒然大波，而背後正是艾里森的慷慨解囊捐助，密芝根大學還在公開信中致謝艾里森和妻子Jolin。

而現年81歲的艾里森，不僅在商業領域取得巨大成功，感情生活也豐富多彩，朱喬琳已是他的第六任妻子。不過，朱喬琳十分低調，甚少在公眾場合露面。如今她住在艾里森價值1.1億美元（約新台幣33億元）的日式風格豪宅中，生活奢華卻保持神秘。

艾里森登頂全球首富後，話題「全球首富現任妻子是中國姑娘」登上微博熱搜，引起網友熱議：

「鄧文迪第二？」 「他仇視中國，但是娶中國女人。」 「他現在老婆的年齡比他孩子還小。」 「雖然爺孫戀，但感覺看上去也沒有那麽大，最多60多。」 「多年前在網球賽場，看到電視轉播就好多鏡頭，當時我還以為是他的養女呢。」

延伸閱讀：

晶片首富虞仁榮1200億建大學教半導體 年費9.6萬首屆享全額獎學金

大陸前首富王健林一口氣賣48個萬達廣場 陸媒：交易金額達2000億元

文章授權轉載自《香港01》