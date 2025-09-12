亞股多追隨美股漲勢收高 聯準會降息幾成定局

快訊

中央社／ 香港12日綜合外電報導
亞洲股市今天多持續走高，追隨華爾街股市創新高的腳步，美國最新的通膨與就業數據確定聯邦準備理事會（Fed）下週決策會議將降息。

法新社報導，隨著一連串數據顯示美國勞動市場大幅降溫，過去幾周來市場樂觀心理升高。

此外，投資人也鬆了一口氣，外界原本擔心美國總統川普加徵關稅會引發通膨飆升，但至今尚未發生，而讓聯準會有寬鬆貨幣政策的空間。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）市場資深經濟學家紐金特（Taylor Nugent）指出：「通膨雖然還沒接近聯準會的目標，但隨著勞動市場問題越來越迫切，市場對物價壓力恐持續的擔憂已經減弱。…聯準會今年降息已無阻礙。」

隨著前一個交易日的華爾街3大指數創新高，亞洲股市今天也接棒走高。

香港股市今天在高權值股阿里巴巴大漲超過5%帶動下，恆生指數收漲逾1%。

首爾和東京股市延續本週創新高走勢，雪梨、台北與雅加達股市也收漲。上海、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市則小幅收低。

