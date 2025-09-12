不甩川普施壓！印度增購俄油排全球第2 進口量僅次中國大陸

美國加徵關稅向印度施壓，要求減少自俄羅斯進口石油，但印度不為所動，8月向俄購油金額增至29億歐元（約新台幣1030億元），僅次中國的31億歐元，排名全球第2。

美國總統川普（Donald Trump）指控印度直接或間接進口俄羅斯石油，是支持俄國在烏克蘭的軍事行動，因此對印度施壓，8月宣布將對印度輸美商品加徵25%關稅，加上7月宣布徵收25%對等關稅，印度銷往美國商品，8月27日起即被課徵高達50%的關稅。

印度與美國談判不見成效，但態度並未鬆動。印度政府還公開表示，「將持續向提供最優惠價格的賣家採購石油」。

總部位於芬蘭首都赫爾辛基的能源與清潔空氣研究中心（CREA）數據顯示，印度向俄羅斯採購石油金額，從7月的27億歐元增加到8月的29億歐元，在全球排名第2。

中國目前是全世界向俄羅斯購買石油最多的國家，但金額從7月的41億歐元，下滑到8月的31億歐元，與印度差距大幅縮小。

印度經濟時報（Economic Times）報導，川普9月表示，如果歐洲聯盟願採取類似行動，抑制各國向俄羅斯購買石油，打擊俄國將賣油所得用在俄烏戰爭上，那「美國也準備好針對那些買家擴大徵收關稅」了。

川普當時說，可能對中國、印度等向俄購油的買家，課徵50%到100%關稅。

印度時報（Times of India）報導，8月俄羅斯能源產品最大買家是中國，採購總額達56億歐元；排名第2的是印度，採購總額是36億歐元。

中國向俄羅斯購買的能源產品除了石油，還有6.76億歐元的天然氣、5500萬歐元的煤炭等；印度除了石油，還買了5.1億歐元的煤炭等產品。

川普揚言懲罰購買俄油的國家，試圖切斷俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）侵烏戰爭的主要收入來源。但到目前為止，他只對印度祭出所謂的「次級制裁」，並未向購買俄油產品者實施正式制裁。

印度外交部8月曾發布聲明表示，美國單獨針對印度祭出懲罰性關稅，是「不公平、不公義、不合理」的，因為中國、歐盟和其他國家仍在大量採購俄羅斯能源產品。因此印度雖面臨美國龐大壓力，仍持續購入俄國能源產品。