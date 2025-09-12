時尚大師Armani遺囑曝光「要繼承人售股權」 LVMH等巨頭列接手名單

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
亞曼尼的遺囑指示，應將該集團的股權售予精品巨頭。路透
時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）近期逝世，根據路透見到的遺囑，他指示繼承人應在他過世18個月內，將亞曼尼集團的15%股權出售給精品巨頭，並在三至五年內，將額外30%至54.9%股權售予同一買家。

該遺囑指示，繼承人應優先考慮將股權售予精品巨頭路威酩軒（LVMH）、美妝巨頭萊雅（L'Oreal）、或眼鏡巨擘依視路陸遜梯卡集團（Essilor Luxottica）等集團；繼承人同時也應考慮將股權出售給有商業往來的精品業者。

若繼承人未能替股權找到合適買家，應推動首次公開發行股票（IPO）作為替代方案。

亞曼尼把亞曼尼集團留給其基金會、家族成員及伴侶德洛科（Leo Dell'Orco）。被亞曼尼視為左右手的德洛科，如今將在推動股權出售等事務上扮演要角。

IPO 遺囑 美妝 Armani 眼鏡 繼承人 巴黎萊雅

