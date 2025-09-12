時尚大師Armani遺囑曝光「要繼承人售股權」 LVMH等巨頭列接手名單
時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）近期逝世，根據路透見到的遺囑，他指示繼承人應在他過世18個月內，將亞曼尼集團的15%股權出售給精品巨頭，並在三至五年內，將額外30%至54.9%股權售予同一買家。
該遺囑指示，繼承人應優先考慮將股權售予精品巨頭路威酩軒（LVMH）、美妝巨頭萊雅（L'Oreal）、或眼鏡巨擘依視路陸遜梯卡集團（Essilor Luxottica）等集團；繼承人同時也應考慮將股權出售給有商業往來的精品業者。
若繼承人未能替股權找到合適買家，應推動首次公開發行股票（IPO）作為替代方案。
亞曼尼把亞曼尼集團留給其基金會、家族成員及伴侶德洛科（Leo Dell'Orco）。被亞曼尼視為左右手的德洛科，如今將在推動股權出售等事務上扮演要角。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言