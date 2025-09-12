印尼政府將部分鎳礦沒入 國際鎳價盤中漲1.2%

印尼負責特偵工作的助理檢察長費布里（Febrie Adriansyah）下令將超過67.4萬公頃的棕櫚油栽培園，以及兩處主要鎳礦場，交由國營事業接管，以擾盪天然資源產業的非法行為，帶動國際鎳價12日盤中上漲1.2%。

被接管的非法棕櫚園並未獲得政府批准就私自經營，現在將交給國營Agrinas Palma Nusantara農業公司，使該公司經營的棕櫚園總面積達到151萬公頃。

另外，印尼也有一部分的全球最大鎳礦區被政府沒入，包括中國大陸青山控股集團共同經營的礦區，理由是涉嫌違反採礦許可權的規定。

印尼總統普拉沃伯之前曾指出，印尼有1,000多處的非法礦區，使政府損失300兆印尼盾（約180億美元）的收入，非法棕櫚園的面積也高達500萬公頃。

普拉沃伯已承諾將掃蕩國內天然資源產業的濫墾濫採行為，包括提高礦業生產權利金，並嚴打官員貪腐。他也致力於將更多資產納入國家及總統掌控，並建立金額龐大的新主權財富基金。

雅加達能源轉型研究所董事總經理普特拉表示，「鎮壓行動可能使混亂的礦業與栽培業更有秩序，解除這些產業的一部分歷史包袱。第二項目標是提高政府收入，作法包括接收一些非法經營活動，或實施更嚴格的法規管制」。但他強調，這些行動必須更為透明。

市場人士指出，政府加強控管力度，可能衝擊鎳、錫及農產品的出口。倫敦金融交易所（LME）鎳價期貨12日盤中上漲1.2%，報每噸15,335美元；銅價及鋁價分別上漲0.6%及0.5%。