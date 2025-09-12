快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

印尼政府將部分鎳礦沒入 國際鎳價盤中漲1.2%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
印尼已將超過67.4萬公頃的棕櫚油栽培園，以及兩處主要鎳礦場，交由國營事業接管。美聯社
印尼已將超過67.4萬公頃的棕櫚油栽培園，以及兩處主要鎳礦場，交由國營事業接管。美聯社

印尼負責特偵工作的助理檢察長費布里（Febrie Adriansyah）下令將超過67.4萬公頃的棕櫚油栽培園，以及兩處主要鎳礦場，交由國營事業接管，以擾盪天然資源產業的非法行為，帶動國際鎳價12日盤中上漲1.2%。

被接管的非法棕櫚園並未獲得政府批准就私自經營，現在將交給國營Agrinas Palma Nusantara農業公司，使該公司經營的棕櫚園總面積達到151萬公頃。

另外，印尼也有一部分的全球最大鎳礦區被政府沒入，包括中國大陸青山控股集團共同經營的礦區，理由是涉嫌違反採礦許可權的規定。

印尼總統普拉沃伯之前曾指出，印尼有1,000多處的非法礦區，使政府損失300兆印尼盾（約180億美元）的收入，非法棕櫚園的面積也高達500萬公頃。

普拉沃伯已承諾將掃蕩國內天然資源產業的濫墾濫採行為，包括提高礦業生產權利金，並嚴打官員貪腐。他也致力於將更多資產納入國家及總統掌控，並建立金額龐大的新主權財富基金。

雅加達能源轉型研究所董事總經理普特拉表示，「鎮壓行動可能使混亂的礦業與栽培業更有秩序，解除這些產業的一部分歷史包袱。第二項目標是提高政府收入，作法包括接收一些非法經營活動，或實施更嚴格的法規管制」。但他強調，這些行動必須更為透明。

市場人士指出，政府加強控管力度，可能衝擊鎳、錫及農產品的出口。倫敦金融交易所（LME）鎳價期貨12日盤中上漲1.2%，報每噸15,335美元；銅價及鋁價分別上漲0.6%及0.5%。

印尼 財富 雅加達

延伸閱讀

他以零食報關 開箱查驗竟是眼鏡王蛇、澤巨蜥 二審認罪改判6月

印尼豪雨成災…觀光勝地峇里島增至19死、5失蹤

暴雨釀河流氾濫！印尼峇里島現10年來最嚴重洪災 至少15死10失蹤

副總統掛保證背書！「夢想巨無霸」鼓勵孩子無懼做自己

相關新聞

不輸給H20？阿里巴巴傳用自家晶片訓練AI 輝達證實「競爭已來臨」

中國大陸科技巨擘阿里巴巴集團和百度，據傳已開始以內部設計晶片訓練人工智慧（AI）模型，取代部分輝達（Nvidia）製造的...

時尚大師Armani遺囑曝光「要繼承人售股權」 LVMH等巨頭列接手名單

時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）近期逝世，根據路透見到的遺囑，他指示繼承人應在他過世18個月內，將亞曼尼集...

亞股多追隨美股漲勢收高 聯準會降息幾成定局

亞洲股市今天多持續走高，追隨華爾街股市創新高的腳步，美國最新的通膨與就業數據確定聯邦準備理事會（Fed）下週決策會議將降...

SCFI運價指數連二跌 周跌幅3.2%、美國線反彈

歐洲貨櫃需求量不強，運價指數連2跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於12日出爐，指數下跌46.33點至1,3...

印尼政府將部分鎳礦沒入 國際鎳價盤中漲1.2%

印尼負責特偵工作的助理檢察長費布里（Febrie Adriansyah）下令將超過67.4萬公頃的棕櫚油栽培園，以及兩處...

黃仁勳、奧特曼下周將隨川普訪英 參與數十億美元AI基礎建設投資

OpenAI執行長奧特曼和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下周將隨美國總統川普訪問英國，並宣布最終規模高達數十億美元的大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。