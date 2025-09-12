SCFI運價指數連二跌 周跌幅3.2%、美國線反彈

歐洲貨櫃需求量不強，運價指數連2跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於12日出爐，指數下跌46.33點至1,398.11點，周跌幅3.2%，其中，美國線繼續反彈，美西、美東線都上漲。

根據最新一期出爐運價，遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,738美元，較前一期下跌233美元，周跌幅11.82%；遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,370美元，較前一期上漲181美元，漲幅達8.26%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,307美元，較前一期上漲234美元，漲幅7.61%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,154美元，較前一期下跌161美元，周跌幅12.24%；近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲1美元，漲幅0.23%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)都較前一周下跌1美元。