快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

不輸給H20？阿里巴巴傳用自家晶片訓練AI 輝達證實「競爭已來臨」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
阿里巴巴和百度據傳已開始以內部設計晶片訓練AI模型，取代部分輝達AI晶片。路透
阿里巴巴和百度據傳已開始以內部設計晶片訓練AI模型，取代部分輝達AI晶片。路透

中國大陸科技巨擘阿里巴巴集團和百度，據傳已開始以內部設計晶片訓練人工智慧（AI）模型，取代部分輝達（Nvidia）製造的AI晶片，再次印證中國大陸AI發展逐漸與西方半導體生態系脫鉤。

科技媒體The Information引述知情人士說法報導，阿里巴巴今年初以來持續以自家Zhenwu晶片訓練旗下規模較小AI模型，百度也不斷測試以自家開發的崑崙P800晶片，訓練新版文心AI模型。報導指出，崑崙P800用於較舊模型後訓練階段，該階段涉及琢磨模型輸出以強化用戶體驗。

阿里巴巴和百度晶片都還比不上輝達最先進晶片，但曾使用阿里巴巴Zhenwu晶片的員工透露，阿里巴巴AI晶片如今已足以和輝達為中國大陸市場設計的H20晶片競爭，較先進版Zhenwu效能可能略優於輝達五年前推出的A100晶片。百度崑崙P800據傳是專為大語言模型打造的晶片，能處理推論及訓練工作，目前還不清楚效能是否優於輝達H20晶片。

不過，阿里巴巴及百度都未完全拋棄輝達，仍以輝達較強大及較穩定晶片來開發旗下最先進模型，原因之一是本土替代產品和輝達產品效能仍有落差。

輝達發言人說：「競爭確實已來臨，客戶會選擇最適合執行全球最熱門商業應用和開放原始碼模型的技術組合，我們會持續努力贏得全球主流開發商信任與支持。」

值得注意的是，在逐漸拋棄美國晶片設計商之際，中國大陸科技巨擘也持續減少依賴西方晶片製造商。知情人士透露，阿里巴巴已開始攜手中芯國際生產聚焦於推論的Zhenwu晶片，以及用於訓練的較先進版本；百度委託哪家公司生產晶片，目前仍不得而知。

美國已對晶片製造設備祭出出口管制，如果想委託使用這些設備的台積電或三星生產晶片，中國大陸業者必須縮減晶片設計。消息人士透露，阿里巴巴為委託台積電生產，2023年曾多次被迫重新設計Zhenwu晶片。不過，隨著拜登政府2024年要求台積電進一步限制為中國大陸客戶代工的能力，阿里巴巴已被迫將所有晶片成品與半成品從台灣運回中國大陸。

AI H20 百度 晶片 美國 輝達 NVIDIA 中芯 台積電 阿里巴巴

延伸閱讀

疑對中方立場軟化 川普撤回鷹派商務部助理部長提名

SK海力士完成內部認證 準備量產HBM4

輝達「這一投」能率集團多頭炸裂！能率鎖漲停 這檔跟著飆

台亞搶攻輝達電力商機

相關新聞

不輸給H20？阿里巴巴傳用自家晶片訓練AI 輝達證實「競爭已來臨」

中國大陸科技巨擘阿里巴巴集團和百度，據傳已開始以內部設計晶片訓練人工智慧（AI）模型，取代部分輝達（Nvidia）製造的...

時尚大師Armani遺囑曝光「要繼承人售股權」 LVMH等巨頭列接手名單

時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）近期逝世，根據路透見到的遺囑，他指示繼承人應在他過世18個月內，將亞曼尼集...

不甩川普施壓！印度增購俄油排全球第2 進口量僅次中國大陸

美國加徵關稅向印度施壓，要求減少自俄羅斯進口石油，但印度不為所動，8月向俄購油金額增至29億歐元（約新台幣1030億元）...

亞股多追隨美股漲勢收高 聯準會降息幾成定局

亞洲股市今天多持續走高，追隨華爾街股市創新高的腳步，美國最新的通膨與就業數據確定聯邦準備理事會（Fed）下週決策會議將降...

SCFI運價指數連二跌 周跌幅3.2%、美國線反彈

歐洲貨櫃需求量不強，運價指數連2跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於12日出爐，指數下跌46.33點至1,3...

印尼政府將部分鎳礦沒入 國際鎳價盤中漲1.2%

印尼負責特偵工作的助理檢察長費布里（Febrie Adriansyah）下令將超過67.4萬公頃的棕櫚油栽培園，以及兩處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。