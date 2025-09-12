不輸給H20？阿里巴巴傳用自家晶片訓練AI 輝達證實「競爭已來臨」

中國大陸科技巨擘阿里巴巴集團和百度，據傳已開始以內部設計晶片訓練人工智慧（AI）模型，取代部分輝達（Nvidia）製造的AI晶片，再次印證中國大陸AI發展逐漸與西方半導體生態系脫鉤。

科技媒體The Information引述知情人士說法報導，阿里巴巴今年初以來持續以自家Zhenwu晶片訓練旗下規模較小AI模型，百度也不斷測試以自家開發的崑崙P800晶片，訓練新版文心AI模型。報導指出，崑崙P800用於較舊模型後訓練階段，該階段涉及琢磨模型輸出以強化用戶體驗。

阿里巴巴和百度晶片都還比不上輝達最先進晶片，但曾使用阿里巴巴Zhenwu晶片的員工透露，阿里巴巴AI晶片如今已足以和輝達為中國大陸市場設計的H20晶片競爭，較先進版Zhenwu效能可能略優於輝達五年前推出的A100晶片。百度崑崙P800據傳是專為大語言模型打造的晶片，能處理推論及訓練工作，目前還不清楚效能是否優於輝達H20晶片。

不過，阿里巴巴及百度都未完全拋棄輝達，仍以輝達較強大及較穩定晶片來開發旗下最先進模型，原因之一是本土替代產品和輝達產品效能仍有落差。

輝達發言人說：「競爭確實已來臨，客戶會選擇最適合執行全球最熱門商業應用和開放原始碼模型的技術組合，我們會持續努力贏得全球主流開發商信任與支持。」

值得注意的是，在逐漸拋棄美國晶片設計商之際，中國大陸科技巨擘也持續減少依賴西方晶片製造商。知情人士透露，阿里巴巴已開始攜手中芯國際生產聚焦於推論的Zhenwu晶片，以及用於訓練的較先進版本；百度委託哪家公司生產晶片，目前仍不得而知。

美國已對晶片製造設備祭出出口管制，如果想委託使用這些設備的台積電或三星生產晶片，中國大陸業者必須縮減晶片設計。消息人士透露，阿里巴巴為委託台積電生產，2023年曾多次被迫重新設計Zhenwu晶片。不過，隨著拜登政府2024年要求台積電進一步限制為中國大陸客戶代工的能力，阿里巴巴已被迫將所有晶片成品與半成品從台灣運回中國大陸。