彭博：OpenAI和輝達擬宣布投資英國資料中心
彭博（Bloomberg News）今天報導，ChatGPT開發商OpenAI和輝達（Nvidia）執行長計劃下週隨美國總統川普訪問英國時，承諾支持對英國資料中心投資數十億美元。
報導引述消息人士指出，OpenAI和輝達正與倫敦的資料中心業者Nscale Global Holdings合作推動這項計畫。
輝達拒絕置評；OpenAI、Nscale Global、白宮與英國首相府尚未回覆路透社的置評請求。
這項投資凸顯在人工智慧（AI）與雲端運算驅動下，數位基礎設施需求正不斷攀升。
根據報導，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）和輝達執行長黃仁勳預計將是隨同訪英的美國科技業高層之一。
彭博指出，預計還有多家美國企業在川普訪問期間宣布對英國投資數百億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言