彭博：OpenAI和輝達擬宣布投資英國資料中心

彭博（Bloomberg News）今天報導，ChatGPT開發商OpenAI和輝達（Nvidia）執行長計劃下週隨美國總統川普訪問英國時，承諾支持對英國資料中心投資數十億美元。

報導引述消息人士指出，OpenAI和輝達正與倫敦的資料中心業者Nscale Global Holdings合作推動這項計畫。

輝達拒絕置評；OpenAI、Nscale Global、白宮與英國首相府尚未回覆路透社的置評請求。

這項投資凸顯在人工智慧（AI）與雲端運算驅動下，數位基礎設施需求正不斷攀升。

根據報導，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）和輝達執行長黃仁勳預計將是隨同訪英的美國科技業高層之一。

彭博指出，預計還有多家美國企業在川普訪問期間宣布對英國投資數百億美元。