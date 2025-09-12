除了和台灣接近敲定重大協議外 盧特尼克還對CNBC說了些什麼？

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國商務部長盧特尼克11日在紐約證交所交易大廳接受CNBC專訪。路透
美國商務部長盧特尼克11日在紐約證交所交易大廳接受CNBC專訪。路透

美國商務部長盧特尼克周四表示，美國即將和台灣達成「重大協議」，同時也著重加緊和瑞士、印度協商；至於南韓，就等對方同意先前已宣布的條件。

盧特尼克11日接受CNBC訪問更新和多國的貿易談判進度。他說，美國「即將和台灣達成重大協議」，並說：「我們或許也會和瑞士達成協議，瑞士的情況終究會逐步明朗。」

盧特尼克這番談話顯然比他最近幾周在其他場合更加樂觀，可見至今未能成功爭取降低關稅的國家，可能出現轉圜契機。

美國上月已開始對自台灣進口加徵20%關稅，對自瑞士進口則加徵39%關稅。

路透報導，瑞士提議在美國興建一座黃金精煉廠。黃金是瑞士對美國主要出口項目。美國財政部6月的外匯報告指出，瑞士2024年對美貿易順差達到383億美元，黃金是推升瑞士對美國貿易順差的主要因素。

盧特尼克和美國總統川普和印度總理莫迪一樣，都對美印協議抱持樂觀態度。

他說：「我認為印度，一旦他們停止採購俄羅斯石油，就能解決問題。」他也說，印度必須「開放市場，並且停止採購俄羅斯石油」才能達成協議。

他指出：「在俄烏戰爭爆發前，印度幾乎沒有買俄羅斯石油，僅占1%；現在卻有40%的石油來自俄羅斯，因為我們對俄羅斯祭出制裁。」他說，美國制裁壓低了俄羅斯油價，因此印度「大量買進、再加工煉製，然後轉賣給全世界大賺一筆」。

盧特尼克表示，南韓仍須和美方敲定貿易協議的細節，暗示在日本達成協議條款後，南韓幾乎沒有什麼「迴旋空間」。

談到南韓，他說：「日本提交了正式文件。跟總統握手是一回事，但在文字上簽字又是另一回事。」美國上周已進一步追溯調降日本15%的關稅。

盧特尼克說，南韓看到日本完成類似協議，「就沒有彈性了。日本已經簽約，南韓要就接受這個協議，不要就繳稅。沒有灰色地帶，不是接受協議，就是繳關稅。」

至於日本，盧特尼克表示，日本出資的投資建案在投資成本收回前，美日將平均分配收益，等到日本收回承諾投資的5,500億美元後，分潤比例將調整為美方拿九成、東京僅得一成。

他表示，未來將設立一個投資委員會，提出專案建議，取得川普批准後，美國將聘僱建築工人，並向日本發出「撥款通知」。他坦言，日本必須「撑爆資產負債表」，透過舉債來支應這些建案。

盧特尼克說，假設投資案能回收投資，日本納稅人長遠而言不需額外負擔。此外，日本消費者還能享受較低的關稅。

