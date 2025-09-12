快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

SK海力士完成內部認證 準備量產HBM4

中央社／ 首爾12日綜合外電報導

韓國晶片製造商SK海力士（SK Hynix）今天表示，已完成下一代高頻寬記憶體4（HBM4）晶片的內部認證流程，並已為客戶建立了生產系統。

路透社報導，今年3月，這家人工智慧（AI）龍頭輝達（Nvidia）的主要供應商曾表示，已向客戶交付HBM4 12層晶片樣品，並預計在今年下半年完成12層HBM4產品的量產準備。

HBM是一種動態隨機存取記憶體（DRAM）標準，最早於2013年投入生產，採用垂直堆疊晶片的方式以節省空間並降低耗能，有助於處理複雜AI應用所產生的大量資料。

受到市場看好HBM4晶片生產計畫的激勵，SK海力士股價盤中一度大漲7.3%，創下新高，漲幅超越KOSPI大盤1.2%的漲幅。

梅利茲證券（Meritz Securities）分析師金善宇（KimSunwoo）預估，受惠於率先向主要客戶供應HBM4及搶占先機，SK海力士2026年在HBM市場的市占率將維持在60%出頭。

目前，SK海力士是輝達主要的HBM供應商，但三星電子（Samsung Electronics）及美光（Micron）也有少量供貨。

客戶 大盤

延伸閱讀

美光勁揚帶動記憶體台廠 華邦電宜鼎創1年多新高價

長江存儲攻高頻寬記憶體

影／美撤銷台積電南京廠VEU授權 龔明鑫：對整體半導體競爭力影響有限

美通知取消台積電南京廠 VEU 豁免 經濟部五大聲明回應

相關新聞

除了和台灣接近敲定重大協議外 盧特尼克還對CNBC說了些什麼？

美國商務部長盧特尼克周四表示，美國即將和台灣達成「重大協議」，同時也著重加緊和瑞士、印度協商；至於南韓，就等對方同意先前...

黃仁勳、奧特曼下周將隨川普訪英 參與數十億美元AI基礎建設投資

OpenAI執行長奧特曼和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下周將隨美國總統川普訪問英國，並宣布最終規模高達數十億美元的大...

美超微開始出貨輝達Blackwell Ultra伺服器 股價盤後大漲

美超微（Super Micro）宣布，已經開始大量出貨輝達（Nvidia）Blackwell Ultra系統的伺服器，周...

OpenAI與微軟達成初步協議 為營利重組、上市 消除障礙

OpenAI與微軟（Microsoft）周四（11日）宣布雙方已簽署了一份「非約束性的諒解備忘錄」，除了在延長彼此合作關...

SK海力士宣布完成HBM4研發 率全球先進入量產準備

南韓晶片製造商SK海力士周五宣布，已完成HBM4研發，並率全球之先完成量產準備。

彭博：微軟計劃擴大自家AI模型算力 同時延長與OpenAI合作

微軟（Microsoft ）計劃擴大用於訓練自家人工智慧（AI）模型的算力基礎設施，希望能與OpenAI、Anthrop...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。