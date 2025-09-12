快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

被拘工人將返抵韓國 韓外長籲美支持新簽證計畫

中央社／ 首爾12日綜合外電報導

數百名韓國勞工上週遭美國移民當局逮捕，被拘留1週後搭乘包機離境，預計今天返抵韓國。同時，韓國外交部長趙顯敦促美國國會，支持針對韓國企業的新簽證計畫。

路透社報導，韓國外交部發布聲明表示，趙顯在華府會晤美國參議員期間，重申韓國專業人士在美參與投資計畫可能遭拘留的風險，令韓國社會感到擔憂。

韓國現代汽車（Hyundai Motor）與LG新能源（LGEnergy Solution）在美國喬治亞州合資興建的電動車電池廠，日前遭美國移民暨海關執法局（ICE）搜查逮捕475人。

其中300多位韓國人及3名日本人遭拘留1週後獲釋，已自喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）搭包機離境並飛往韓國。

根據LG新能源，該班機預計於當地時間下午2時左右降落韓國。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，現代汽車執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）昨天在美國汽車重鎮底特律（Detroit）出席一場活動時告訴媒體，現代汽車在美國的電動車電池廠工程將至少「延遲2至3個月」。

這是美國移民當局上週發動突襲以來，現代汽車領導人首次公開評論此事。

現代汽車會長鄭義宣等集團高層也出席了昨天的活動，鄭義宣在一場演講中談到：「我國及美國政府正密切合作，不過簽證法規非常複雜，希望我們能共同建立一套更好的制度。」

根據日經亞洲，美國正面臨建築工人短缺問題，例如正在亞利桑那州建廠的台積電，也在雇用電機工程師及其他工人方面遇到困難。

美國 外交部

延伸閱讀

三百多名南韓工人被捕要怪現代！美商務部長：早該找我幫忙

經典賽／中華隊注意！南韓添大聯盟戰力 老虎韓裔外野手願加入

外國人為柯克之死叫好將吊銷簽證？美國務院鼓勵舉報「不當言論」

U18世界盃／曾聖恩對韓敲長打 夠大膽就能有表現

相關新聞

除了和台灣接近敲定重大協議外 盧特尼克還對CNBC說了些什麼？

美國商務部長盧特尼克周四表示，美國即將和台灣達成「重大協議」，同時也著重加緊和瑞士、印度協商；至於南韓，就等對方同意先前...

黃仁勳、奧特曼下周將隨川普訪英 參與數十億美元AI基礎建設投資

OpenAI執行長奧特曼和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下周將隨美國總統川普訪問英國，並宣布最終規模高達數十億美元的大...

美超微開始出貨輝達Blackwell Ultra伺服器 股價盤後大漲

美超微（Super Micro）宣布，已經開始大量出貨輝達（Nvidia）Blackwell Ultra系統的伺服器，周...

OpenAI與微軟達成初步協議 為營利重組、上市 消除障礙

OpenAI與微軟（Microsoft）周四（11日）宣布雙方已簽署了一份「非約束性的諒解備忘錄」，除了在延長彼此合作關...

SK海力士宣布完成HBM4研發 率全球先進入量產準備

南韓晶片製造商SK海力士周五宣布，已完成HBM4研發，並率全球之先完成量產準備。

彭博：微軟計劃擴大自家AI模型算力 同時延長與OpenAI合作

微軟（Microsoft ）計劃擴大用於訓練自家人工智慧（AI）模型的算力基礎設施，希望能與OpenAI、Anthrop...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。