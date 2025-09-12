被拘工人將返抵韓國 韓外長籲美支持新簽證計畫
數百名韓國勞工上週遭美國移民當局逮捕，被拘留1週後搭乘包機離境，預計今天返抵韓國。同時，韓國外交部長趙顯敦促美國國會，支持針對韓國企業的新簽證計畫。
路透社報導，韓國外交部發布聲明表示，趙顯在華府會晤美國參議員期間，重申韓國專業人士在美參與投資計畫可能遭拘留的風險，令韓國社會感到擔憂。
韓國現代汽車（Hyundai Motor）與LG新能源（LGEnergy Solution）在美國喬治亞州合資興建的電動車電池廠，日前遭美國移民暨海關執法局（ICE）搜查逮捕475人。
其中300多位韓國人及3名日本人遭拘留1週後獲釋，已自喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）搭包機離境並飛往韓國。
根據LG新能源，該班機預計於當地時間下午2時左右降落韓國。
「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，現代汽車執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）昨天在美國汽車重鎮底特律（Detroit）出席一場活動時告訴媒體，現代汽車在美國的電動車電池廠工程將至少「延遲2至3個月」。
這是美國移民當局上週發動突襲以來，現代汽車領導人首次公開評論此事。
現代汽車會長鄭義宣等集團高層也出席了昨天的活動，鄭義宣在一場演講中談到：「我國及美國政府正密切合作，不過簽證法規非常複雜，希望我們能共同建立一套更好的制度。」
根據日經亞洲，美國正面臨建築工人短缺問題，例如正在亞利桑那州建廠的台積電，也在雇用電機工程師及其他工人方面遇到困難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言