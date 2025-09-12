被拘工人將返抵韓國 韓外長籲美支持新簽證計畫

數百名韓國勞工上週遭美國移民當局逮捕，被拘留1週後搭乘包機離境，預計今天返抵韓國。同時，韓國外交部長趙顯敦促美國國會，支持針對韓國企業的新簽證計畫。

路透社報導，韓國外交部發布聲明表示，趙顯在華府會晤美國參議員期間，重申韓國專業人士在美參與投資計畫可能遭拘留的風險，令韓國社會感到擔憂。

韓國現代汽車（Hyundai Motor）與LG新能源（LGEnergy Solution）在美國喬治亞州合資興建的電動車電池廠，日前遭美國移民暨海關執法局（ICE）搜查逮捕475人。

其中300多位韓國人及3名日本人遭拘留1週後獲釋，已自喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）搭包機離境並飛往韓國。

根據LG新能源，該班機預計於當地時間下午2時左右降落韓國。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，現代汽車執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）昨天在美國汽車重鎮底特律（Detroit）出席一場活動時告訴媒體，現代汽車在美國的電動車電池廠工程將至少「延遲2至3個月」。

這是美國移民當局上週發動突襲以來，現代汽車領導人首次公開評論此事。

現代汽車會長鄭義宣等集團高層也出席了昨天的活動，鄭義宣在一場演講中談到：「我國及美國政府正密切合作，不過簽證法規非常複雜，希望我們能共同建立一套更好的制度。」

根據日經亞洲，美國正面臨建築工人短缺問題，例如正在亞利桑那州建廠的台積電，也在雇用電機工程師及其他工人方面遇到困難。