亞洲私募投資市場增長 分析：新加坡受投資者青睞

近年來各大投資平台逐漸鎖定私募投資市場，陸續在新加坡推出新產品。市場人士預期，隨著金融機構收緊貸款，包括新加坡在內的亞洲私募投資市場，未來有望持續成長。

根據創投調研機構Preqin數據，全球私募信貸的資產管理規模預估將在2028年擴增至2.8兆美元。

聯合早報等媒體11日報導，投資平台Moomoo新加坡在8月底宣布，將和全球投資機構霸菱（Barings）合作，推出機構級另類投資商品，即私募信貸（private credit）。根據公告，投資人可透過平台直接參與北美及歐洲市場的優先擔保貸款和私人債務工具。

理財規劃公司星融（SingCapital）執行長謝詔全表示，新加坡市場連續迎來新產品，主要受惠於科技進步，以及金管局在3月針對長期投資基金（Long-termInvestment Fund，簡稱LIF）架構所進行的諮詢，讓更多散戶有機會接觸私募投資。新加坡與亞洲私募市場有望持續成長，隨著銀行收緊部分貸款業務，私募信貸正在加速發展。

對於投資人對私募投資興趣升溫，Moomoo私人財富與機構業務負責人吳瑞洪表示，私募投資通常屬於投資組合的輔助配置，舉例來說，在投資人或高資產族群的投資組合裡，私募投資比例通常落在5%至15%。

根據彭博最新「全球外國直接投資展望」調查，新加坡成亞太區最值得信賴的外國直接投資目的地。調查顯示，地緣政治風險超越通膨和供應鏈中斷，為投資者最擔憂因素。

彭博媒體數據科學與洞察全球主管琳恩（MichelleLynn）表示，投資者認為，新加坡高度穩定、具經濟韌性，在全球局勢動盪的情況下是穩定避風港。未來1年至3年，關注新加坡市場的投資者中，有54%相信應用人工智慧提升生產力是最大的商業機遇。

東方匯理私人銀行（Indosuez）高級董事兼亞洲私募投資人關係主管張燊則指出，愈來愈多私募投資機構積極在新加坡布局，設立子公司和投資團隊。而新加坡與東南亞的私募併購市場未來發展，將取決於這些基金管理機構如何整合東南亞乃至整個亞洲的資源，擴大當地投資規模。