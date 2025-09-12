快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

亞洲私募投資市場增長 分析：新加坡受投資者青睞

中央社／ 新加坡12日專電

近年來各大投資平台逐漸鎖定私募投資市場，陸續在新加坡推出新產品。市場人士預期，隨著金融機構收緊貸款，包括新加坡在內的亞洲私募投資市場，未來有望持續成長。

根據創投調研機構Preqin數據，全球私募信貸的資產管理規模預估將在2028年擴增至2.8兆美元。

聯合早報等媒體11日報導，投資平台Moomoo新加坡在8月底宣布，將和全球投資機構霸菱（Barings）合作，推出機構級另類投資商品，即私募信貸（private credit）。根據公告，投資人可透過平台直接參與北美及歐洲市場的優先擔保貸款和私人債務工具。

理財規劃公司星融（SingCapital）執行長謝詔全表示，新加坡市場連續迎來新產品，主要受惠於科技進步，以及金管局在3月針對長期投資基金（Long-termInvestment Fund，簡稱LIF）架構所進行的諮詢，讓更多散戶有機會接觸私募投資。新加坡與亞洲私募市場有望持續成長，隨著銀行收緊部分貸款業務，私募信貸正在加速發展。

對於投資人對私募投資興趣升溫，Moomoo私人財富與機構業務負責人吳瑞洪表示，私募投資通常屬於投資組合的輔助配置，舉例來說，在投資人或高資產族群的投資組合裡，私募投資比例通常落在5%至15%。

根據彭博最新「全球外國直接投資展望」調查，新加坡成亞太區最值得信賴的外國直接投資目的地。調查顯示，地緣政治風險超越通膨和供應鏈中斷，為投資者最擔憂因素。

彭博媒體數據科學與洞察全球主管琳恩（MichelleLynn）表示，投資者認為，新加坡高度穩定、具經濟韌性，在全球局勢動盪的情況下是穩定避風港。未來1年至3年，關注新加坡市場的投資者中，有54%相信應用人工智慧提升生產力是最大的商業機遇。

東方匯理私人銀行（Indosuez）高級董事兼亞洲私募投資人關係主管張燊則指出，愈來愈多私募投資機構積極在新加坡布局，設立子公司和投資團隊。而新加坡與東南亞的私募併購市場未來發展，將取決於這些基金管理機構如何整合東南亞乃至整個亞洲的資源，擴大當地投資規模。

信貸 新加坡 投資人

延伸閱讀

策略行銷／跨境布局 搶進國際供應鏈

銳澤在手訂單攀新高

新加坡迎年底觀光潮 環球影城推萬聖夜讓遊客尖叫

聖安外泌體技術 授權星企

相關新聞

除了和台灣接近敲定重大協議外 盧特尼克還對CNBC說了些什麼？

美國商務部長盧特尼克周四表示，美國即將和台灣達成「重大協議」，同時也著重加緊和瑞士、印度協商；至於南韓，就等對方同意先前...

黃仁勳、奧特曼下周將隨川普訪英 參與數十億美元AI基礎建設投資

OpenAI執行長奧特曼和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下周將隨美國總統川普訪問英國，並宣布最終規模高達數十億美元的大...

美超微開始出貨輝達Blackwell Ultra伺服器 股價盤後大漲

美超微（Super Micro）宣布，已經開始大量出貨輝達（Nvidia）Blackwell Ultra系統的伺服器，周...

OpenAI與微軟達成初步協議 為營利重組、上市 消除障礙

OpenAI與微軟（Microsoft）周四（11日）宣布雙方已簽署了一份「非約束性的諒解備忘錄」，除了在延長彼此合作關...

SK海力士宣布完成HBM4研發 率全球先進入量產準備

南韓晶片製造商SK海力士周五宣布，已完成HBM4研發，並率全球之先完成量產準備。

彭博：微軟計劃擴大自家AI模型算力 同時延長與OpenAI合作

微軟（Microsoft ）計劃擴大用於訓練自家人工智慧（AI）模型的算力基礎設施，希望能與OpenAI、Anthrop...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。