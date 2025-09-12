黃仁勳、奧特曼下周將隨川普訪英 參與數十億美元AI基礎建設投資

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳（右）6月曾會見英國首相施凱爾，提醒英國缺乏足以在建立在地AI產業競爭中取得優勢的數位基礎設施。路透
黃仁勳（右）6月曾會見英國首相施凱爾，提醒英國缺乏足以在建立在地AI產業競爭中取得優勢的數位基礎設施。路透

OpenAI執行長奧特曼和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下周將隨美國總統川普訪問英國，並宣布最終規模高達數十億美元的大型人工智慧（AI）基礎建設投資案。

彭博報導，OpenAI和輝達將和英國的Nscale Global控股公司聯手興建新資料中心。今年以來，國際間類似的合作案大幅增加，目標是在美國盟國發展「主權型」AI基礎建設。

英國金融時報指出，英國政府將為這投資案提供能源，OpenAI將提供AI工具和技術，輝達則負責供應驅動AI模型所需的晶片。

歐洲到亞洲各國政府普遍接受黃仁勳的主張，發展本國AI基礎設施並掌控資料、避免依賴微軟和亞馬遜等美國超大規模資料中心業者（hyperscaler），對於各國主導布建AI技術並實現經濟效益極其重要。

今年5月，黃仁勳和奧特曼也陪同川普出訪波斯灣，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國均承諾投入數十億美元的公私合營計畫，目標是將波灣打造成區域AI運算樞紐。

黃仁勳6月曾會見英國首相施凱爾，當時施凱爾承諾再投入10億英鎊，以擴充英國的AI算力。黃仁勳則提醒，英國缺乏足以在建立在地AI產業競爭中取得優勢的數位基礎設施。

