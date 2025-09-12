美超微開始出貨輝達Blackwell Ultra伺服器 股價盤後大漲

美超微（Super Micro）宣布，已經開始大量出貨輝達（Nvidia）Blackwell Ultra系統的伺服器，周四（11日）盤後股價應聲大漲4%。

美超微說，正快速部署輝達最新技術，為客戶帶來優勢。現在已向全球客戶出貨大數量的輝達HGX B300、GB300 NVL72伺服器系統。

美超微股價在過去三個交易日已累計上漲 10%，以周四盤後的漲勢來看，有望再上攻。

美超微執行長梁見後在聲明中表示，公司擁有「快速、成功部署輝達新技術的最優秀紀錄」。他說，公司採用輝達機櫃和系統的資料中心產品，幫助客戶解決多種AI基礎設施挑戰，例如，複雜的網路拓樸、布線、電力供應與散熱管理等問題。

梁見後先前在公司財報電話會議上就提到，他有信心美超微的B300和GB300機種也能以類似過去的時間效率出貨，讓客戶比其他人更快進行AI部署。

在競爭激烈的AI伺服器市場中，美超微一向強調，快速出貨最新輝達產品的能力，是公司的一大競爭優勢。

美超微目前在財務上的壓力仍在。公司2月曾預測截至明年6月的會計年度營收可達400億美元，但在8月下修至330億美元。毛利率最近一季降至9.5%，略低於前季的9.6%，也不如去年同期的10.2%。

Susquehanna分析師霍塞尼說，這反映出整個行業的競爭加劇。美超微的營業開支正在增加，「為了維持競爭力，需要投入更多資源與服務」。