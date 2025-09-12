美超微開始出貨輝達Blackwell Ultra伺服器 股價盤後大漲

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美超微（Super Micro）股價11日盤後上漲4%。 路透
美超微（Super Micro）宣布，已經開始大量出貨輝達（Nvidia）Blackwell Ultra系統的伺服器，周四（11日）盤後股價應聲大漲4%。

美超微說，正快速部署輝達最新技術，為客戶帶來優勢。現在已向全球客戶出貨大數量的輝達HGX B300、GB300 NVL72伺服器系統。

美超微股價在過去三個交易日已累計上漲 10%，以周四盤後的漲勢來看，有望再上攻。

美超微執行長梁見後在聲明中表示，公司擁有「快速、成功部署輝達新技術的最優秀紀錄」。他說，公司採用輝達機櫃和系統的資料中心產品，幫助客戶解決多種AI基礎設施挑戰，例如，複雜的網路拓樸、布線、電力供應與散熱管理等問題。

梁見後先前在公司財報電話會議上就提到，他有信心美超微的B300和GB300機種也能以類似過去的時間效率出貨，讓客戶比其他人更快進行AI部署。

在競爭激烈的AI伺服器市場中，美超微一向強調，快速出貨最新輝達產品的能力，是公司的一大競爭優勢。

美超微目前在財務上的壓力仍在。公司2月曾預測截至明年6月的會計年度營收可達400億美元，但在8月下修至330億美元。毛利率最近一季降至9.5%，略低於前季的9.6%，也不如去年同期的10.2%。

Susquehanna分析師霍塞尼說，這反映出整個行業的競爭加劇。美超微的營業開支正在增加，「為了維持競爭力，需要投入更多資源與服務」。

美超微（Super Micro）宣布，已經開始大量出貨輝達（Nvidia）Blackwell Ultra系統的伺服器，周...

OpenAI與微軟達成初步協議 為營利重組、上市 消除障礙

OpenAI與微軟（Microsoft）周四（11日）宣布雙方已簽署了一份「非約束性的諒解備忘錄」，除了在延長彼此合作關...

SK海力士宣布完成HBM4研發 率全球先進入量產準備

南韓晶片製造商SK海力士周五宣布，已完成HBM4研發，並率全球之先完成量產準備。

彭博：微軟計劃擴大自家AI模型算力 同時延長與OpenAI合作

微軟（Microsoft ）計劃擴大用於訓練自家人工智慧（AI）模型的算力基礎設施，希望能與OpenAI、Anthrop...

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

在海外公司赴美投資設廠熱潮中，南韓現代汽車在喬治亞州的工廠卻意外捲入風暴，爆出美國移民和海關執法局突襲檢查，數百名員工疑似非法移民。有人說這是對非法移民的強硬執法，有人則認為這可能讓數十億美元的投資計畫面臨延宕。當產業急需國際工程師和承包商，卻碰上政策鐵牆，矛盾一觸即發。這場風暴究竟會把南韓投資的美國夢推向何方？

CPI數據無礙Fed降息 美股三大指數齊創新高、道瓊首登4萬6000點

交易員預期關鍵消費者通膨指標的最新數據不會阻礙聯準會下周調降基準利率，美股收漲。

