彭博：微軟計劃擴大自家AI模型算力 同時延長與OpenAI合作

微軟（Microsoft ）計劃擴大用於訓練自家人工智慧（AI）模型的算力基礎設施，希望能與OpenAI、Anthropic等對手一較高下。在培養自家AI模型算力的同時，微軟先延長與OpenAI的合作夥伴關係，兩家公司周四（11日）宣布雙方基本上已達成延長合作協議，就待最終敲定。

微軟消費者AI部門負責人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）周四對全體員工表示，微軟將對自有的運算叢集進行「重大投資」，用於模型訓練。

要求匿名的與會員工透露，蘇萊曼向員工強調，像微軟這樣規模的公司，在AI領域擁有自給自足的能力至關重要。他提到，微軟正採取多元策略，一方面深化與OpenAI的合作關係，一方面也與其他模型開發商建立夥伴關係，同時亦在打造自家的AI模型。

彭博資訊向微軟查證蘇萊曼這些談話內容，微軟拒絕置評。

這家全球最大的軟體公司過去主要依賴ChatGPT開發商OpenAI所提供的大型語言模型（LLM）來支援其產品。不過，隨著雙方各自推出競爭產品並尋求新的合作夥伴，彼此的緊張跡象也日益顯現。

蘇萊曼是DeepMind的共同創辦人，去年加入微軟，負責領導公司自有AI模型的開發，並打造以目標為一般消費者的AI業務。

微軟上個月發表了首款由蘇萊曼團隊開發的大型語言模型，該模型使用了1.5萬組輝達（Nvidia）H100晶片進行訓練。蘇萊曼當時提到，Meta、Alphabet旗下的Google，以及馬斯克的xAI等對手所開發的尖端模型，使用的運算叢集規模是微軟的六到十倍，這暗示微軟更高的效率來創造自家的模型。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）說明，微軟現在是對所有產品採取多模型（multimodel）策略，依照客戶偏好使用不同的AI模型。本周稍早，有報導指出，微軟計劃在部分產品中使用Anthropic所開發的AI模型。