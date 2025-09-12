快訊

彭博：微軟計劃擴大自家AI模型算力 同時延長與OpenAI合作

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft ）傳出要強化自家AI模型的算力。 路透
微軟（Microsoft ）傳出要強化自家AI模型的算力。 路透

微軟（Microsoft ）計劃擴大用於訓練自家人工智慧（AI）模型的算力基礎設施，希望能與OpenAI、Anthropic等對手一較高下。在培養自家AI模型算力的同時，微軟先延長與OpenAI的合作夥伴關係，兩家公司周四（11日）宣布雙方基本上已達成延長合作協議，就待最終敲定。

微軟消費者AI部門負責人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）周四對全體員工表示，微軟將對自有的運算叢集進行「重大投資」，用於模型訓練。

要求匿名的與會員工透露，蘇萊曼向員工強調，像微軟這樣規模的公司，在AI領域擁有自給自足的能力至關重要。他提到，微軟正採取多元策略，一方面深化與OpenAI的合作關係，一方面也與其他模型開發商建立夥伴關係，同時亦在打造自家的AI模型。

彭博資訊向微軟查證蘇萊曼這些談話內容，微軟拒絕置評。

這家全球最大的軟體公司過去主要依賴ChatGPT開發商OpenAI所提供的大型語言模型（LLM）來支援其產品。不過，隨著雙方各自推出競爭產品並尋求新的合作夥伴，彼此的緊張跡象也日益顯現。

蘇萊曼是DeepMind的共同創辦人，去年加入微軟，負責領導公司自有AI模型的開發，並打造以目標為一般消費者的AI業務。

微軟上個月發表了首款由蘇萊曼團隊開發的大型語言模型，該模型使用了1.5萬組輝達（Nvidia）H100晶片進行訓練。蘇萊曼當時提到，Meta、Alphabet旗下的Google，以及馬斯克的xAI等對手所開發的尖端模型，使用的運算叢集規模是微軟的六到十倍，這暗示微軟更高的效率來創造自家的模型。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）說明，微軟現在是對所有產品採取多模型（multimodel）策略，依照客戶偏好使用不同的AI模型。本周稍早，有報導指出，微軟計劃在部分產品中使用Anthropic所開發的AI模型。

SK海力士宣布完成HBM4研發 率全球先進入量產準備

南韓晶片製造商SK海力士周五宣布，已完成HBM4研發，並率全球之先完成量產準備。

彭博：微軟計劃擴大自家AI模型算力 同時延長與OpenAI合作

微軟（Microsoft ）計劃擴大用於訓練自家人工智慧（AI）模型的算力基礎設施，希望能與OpenAI、Anthrop...

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

在海外公司赴美投資設廠熱潮中，南韓現代汽車在喬治亞州的工廠卻意外捲入風暴，爆出美國移民和海關執法局突襲檢查，數百名員工疑似非法移民。有人說這是對非法移民的強硬執法，有人則認為這可能讓數十億美元的投資計畫面臨延宕。當產業急需國際工程師和承包商，卻碰上政策鐵牆，矛盾一觸即發。這場風暴究竟會把南韓投資的美國夢推向何方？

CPI數據無礙Fed降息 美股三大指數齊創新高、道瓊首登4萬6000點

交易員預期關鍵消費者通膨指標的最新數據不會阻礙聯準會下周調降基準利率，美股收漲。

深化美國與印太連結 美副國務卿訪問南韓、馬紹爾群島

美國國務院11日宣布，副國務卿藍道（Christopher Landau）將12日啟程出發訪問印太地區，訪問地點包括南韓...

歐元區經濟穩健 利率維持不變 符合市場預期

歐洲央行（ECB）11日果如市場預期，一連兩次會議維持利率不變，認定通膨壓力已受控制，而歐元區經濟在美國關稅威脅下仍紮實...

