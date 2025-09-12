台積電ADR跌0.6% 終結連六漲

在海外公司赴美投資設廠熱潮中，南韓現代汽車在喬治亞州的工廠卻意外捲入風暴，爆出美國移民和海關執法局突襲檢查，數百名員工疑似非法移民。有人說這是對非法移民的強硬執法，有人則認為這可能讓數十億美元的投資計畫面臨延宕。當產業急需國際工程師和承包商，卻碰上政策鐵牆，矛盾一觸即發。這場風暴究竟會把南韓投資的美國夢推向何方？

2025-09-12 06:00