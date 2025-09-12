台積電ADR跌0.6% 終結連六漲
台積電ADR周四（11日）下跌0.6%，收在258.91美元，終結連六日漲勢，較台北交易溢價26.6%。
美國股市三大指數周四同創收盤新高，道瓊工業指數首度突破46,000點，通膨數據符合預期，讓投資人幾乎篤定聯準會（Fed）下周會降息。
道瓊工業指數上漲617.08點，漲幅1.4%，報46,108.00點。標普500指數上漲55.43點，漲幅0.9%，收在6,587.47點，已連續四天上漲；那斯達克綜合指數漲157.01點，漲幅0.7%，收在22,043.08點。
費城半導體指數上漲0.6%，也再創新高。美光科技大漲7.5%，至150.55美元，花旗將該公司目標價從150美元上修至175美元。輝達（NVIDIA）小跌0.1%。
台灣加權股價指數周四上漲23.12點收在25,215.71點。台積電漲1.2%收在1,240.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 168.47 -1.68 166.50 1.18
中華電 CHT 136.41 +1.01 134.50 1.42
台積電 TSM 1,570.39 -0.59 1,240.00 26.64
聯電 UMC 41.06 -1.02 40.90 0.40
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
