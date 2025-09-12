台積電ADR跌0.6% 終結連六漲

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四（11日）下跌0.6%，收在258.91美元，終結連六日漲勢，較台北交易溢價26.6%。

美國股市三大指數周四同創收盤新高，道瓊工業指數首度突破46,000點，通膨數據符合預期，讓投資人幾乎篤定聯準會（Fed）下周會降息。

道瓊工業指數上漲617.08點，漲幅1.4%，報46,108.00點。標普500指數上漲55.43點，漲幅0.9%，收在6,587.47點，已連續四天上漲；那斯達克綜合指數漲157.01點，漲幅0.7%，收在22,043.08點。

費城半導體指數上漲0.6%，也再創新高。美光科技大漲7.5%，至150.55美元，花旗將該公司目標價從150美元上修至175美元。輝達（NVIDIA）小跌0.1%。

台灣加權股價指數周四上漲23.12點收在25,215.71點。台積電漲1.2%收在1,240.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 168.47 -1.68 166.50 1.18

中華電 CHT 136.41 +1.01 134.50 1.42

台積電 TSM 1,570.39 -0.59 1,240.00 26.64

聯電 UMC 41.06 -1.02 40.90 0.40

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

相關新聞

SK海力士宣布完成HBM4研發 率全球先進入量產準備

南韓晶片製造商SK海力士周五宣布，已完成HBM4研發，並率全球之先完成量產準備。

彭博：微軟計劃擴大自家AI模型算力 同時延長與OpenAI合作

微軟（Microsoft ）計劃擴大用於訓練自家人工智慧（AI）模型的算力基礎設施，希望能與OpenAI、Anthrop...

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

在海外公司赴美投資設廠熱潮中，南韓現代汽車在喬治亞州的工廠卻意外捲入風暴，爆出美國移民和海關執法局突襲檢查，數百名員工疑似非法移民。有人說這是對非法移民的強硬執法，有人則認為這可能讓數十億美元的投資計畫面臨延宕。當產業急需國際工程師和承包商，卻碰上政策鐵牆，矛盾一觸即發。這場風暴究竟會把南韓投資的美國夢推向何方？

CPI數據無礙Fed降息 美股三大指數齊創新高、道瓊首登4萬6000點

交易員預期關鍵消費者通膨指標的最新數據不會阻礙聯準會下周調降基準利率，美股收漲。

深化美國與印太連結 美副國務卿訪問南韓、馬紹爾群島

美國國務院11日宣布，副國務卿藍道（Christopher Landau）將12日啟程出發訪問印太地區，訪問地點包括南韓...

歐元區經濟穩健 利率維持不變 符合市場預期

歐洲央行（ECB）11日果如市場預期，一連兩次會議維持利率不變，認定通膨壓力已受控制，而歐元區經濟在美國關稅威脅下仍紮實...

