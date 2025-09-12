美股三大指數加費半全創收盤新高 通膨強化本月降息預期

美國股市三大指數周四同創收盤創新高，道瓊工業指數首度突破46,000點，通膨數據符合預期，讓投資人幾乎篤定聯準會（Fed）下周會降息。

道瓊工業指數上漲617.08點，漲幅1.4%，報46,108.00點。標普500指數上漲55.43點，漲幅0.9%，收在6,587.47點，已連續四天上漲；那斯達克綜合指數漲157.01點，漲幅0.7%，收在22,043.08點。

特斯拉跳漲6%，帶動標普500指數和納斯達克指數創下新高。摩根大通和高盛上漲逾1%，推動道指上漲。

費城半導體指數上漲0.6%，也再創新高。美光科技大漲7.5%，至150.55美元，花旗將該公司目標價從150美元上修至175美元。台積電ADR跌0.6%，輝達（NVIDIA）小跌0.1%。

美債上漲，一度將10年期公債殖利率推低至4%以下，是4月關稅解放日後市場暴跌以來首見。10年期公債殖利率最後收在4.010%。

美國勞工統計局周四公布，剔除波動較大的食品和能源類別的核心消費者價格指數上升0.3%。若計入這兩類項目，整體CPI升幅為0.4%。相較去年同期，核心CPI漲3.1%，整體 CPI漲2.9%。

另外，美國上周首次申領失業救濟人數躍升至接近四年來的最高水準，可見招聘急劇放緩之際，裁員可能正在增加。美國勞工部周四公佈的數據顯示，在截至9月6日當周，首次申領失業金人數增加2.7萬，達到26.3萬，為2021年10月以來最高。

策略師認為，鑒於美國勞動市場正在走弱，Fed下周降息幾成定局。22V Research LLC總裁兼首席市場策略師Dennis DeBusschere發給客戶的報告說， 「Fed已明確表示，降息是為了降低勞動市場風險。」

材料、醫療健康和非必需消費品類股率標普500指數上漲。甲骨文公司(Oracle)股價下跌6.2%，該公司周三飆漲36%，創下1992年以來最大單日漲幅。Warner Bros. Discovery飆漲29%，華爾街日報報導，Paramount Skydance可能對該公司發動收購，後者也上漲16%。

社交媒體新寵的迷因股也繼續飆漲。房地產科技平台Opendoor Technologies宣布任命Shopify營運長為執行長，並讓兩位聯合創辦人重返董事會後，股價飆漲逾79%。