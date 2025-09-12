深化美國與印太連結 美副國務卿訪問南韓、馬紹爾群島

美國國務院11日宣布，副國務卿藍道（Christopher Landau）將12日啟程出發訪問印太地區，訪問地點包括南韓首爾，以及與台灣有邦交的馬紹爾群島等地；國務院指出，藍道此行是要強調美國的承諾，強化與印太盟友的夥伴關係。

國務院指出，藍道即將自12日至18日訪問印太地區，為期一周，第一站預計前往首爾，與南韓外交部長趙顯和南韓企業領袖會面；藍道接著擬前往巴布亞新幾內亞首都摩斯比港（Port Moresby）參加獨立50周年的紀念活動，同時與太平洋島國領袖展開「美國-太平洋島國論壇圓桌會議」（the U.S.-Pacific Islands Forum Roundtable）；藍道最後計畫訪問馬紹爾群島共和國，強化雙邊關係。

國務院表示，副國務欽此行象徵美國持續與印太地區深化關係的努力，並推進地區共同的優先事務；藍道將在行程中聚焦促進合作、加強安全，並深化經濟連結，反映出美國致力於一個自由開放和繁榮的印太地區。