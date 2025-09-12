美8月CPI升幅符合預估 聯準會下周降息幾成定局

美國八月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）月升幅及年升幅都與七月相同，而且符合預估，顯示通膨並未大幅惡化，加上首次申領失業給付人數大幅增加至近四年來最高，預料聯準會（Ｆｅｄ）下周降息已成定局。

美國勞工部十一日公布，八月ＣＰＩ比七月上升百分之○點四，高於預估的百分之○點三，更高於七月的百分之○點二升幅；比去年同期上升百分之二點九，符合預估，高於七月時的百分之二點七升幅，也是今年一月以來最大升幅。

八月核心ＣＰＩ比七月上升百分之○點三，符合預估，也與七月升幅相同；比去年同期上升百分之三點一，符合預估，也與七月時的升幅相同。核心產品類ＣＰＩ升幅加速，主因新車、舊車、成衣及家電等產品上漲；在服務類方面，機票漲幅達到三年來最大。另外居住成本比七月上升百分之○點四，是今年來最大升幅，反映房租及飯店住宿價格都上漲。

另外，截至九月六日的上周首次申領失業救濟金人數為廿六點三萬人，遠高於彭博訪調預估的廿三點五萬人，及之前一周時的廿三點六萬人。

經濟學家指出，核心ＣＰＩ升幅並未明顯擴大，顯示八月一日新關稅實施後通膨並未急速上升；而最新一周失業人數激增，進一步證明就業市場走軟，因此幾乎可以確定下周聯準會將恢復降息。不過，由於通膨仍然居高，可能使十月及十二月會議的降息路徑較為複雜。金融市場則預期這兩次會議都將繼續降息。

除了經濟數據支撐市場的降息預期，美國總統川普設法奪取聯準會控制權，正以雙軌加速進行。美國政府已請求上訴法院推翻暫時禁止川普開革聯準會理事庫克的裁定；而國會最快本周通過由川普顧問米倫遞補另一席聯準會理事的人事案，下周可能形成庫克、米倫都參加聯準會決策會議的局面。

聯邦參議院銀行委員會十日以十三比十一票，通過由米倫遞補聯準會理事的人事案，最快可能在本周進行全院表決，讓他趕上下周的會議。金融市場普遍預期聯準會下周將降息一碼（○點二五個百分點）。除了決定利率，與會官員也將提出最新一季的經濟預測，這些預測將左右市場對聯準會下一步動向的判斷。